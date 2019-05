Mejores móviles gama baja: consulta nuestra selección de los mejores

Wiko View 2 Plus

Este teléfono francés es el primero en tener la relación de imagen en 19:9 que cueste menos de 200 €. Y la pantalla completa, combinada con una buena ergonomía debido al tamaño compacto todo en uno, es el punto fuerte de este dispositivo que pretende ser la alternativa económica con las mismas características de un teléfono inteligente de gama alta. O al menos acercarnos, y dados los datos técnicos, no podemos decir que Wiko no hizo un buen trabajo: pantalla de 5.93 pulgadas con resolución HD + de 1528 x 720 píxeles, procesador Qualcomm Snapdragon 450 – octa-core 1.8 GHz: acompañado de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliable a través de micro SD y doble cámara trasera de 12 MP con apertura ƒ / 2.0, HDR automático y estabilización de vídeo.

Pero es sobre todo el diseño que lo hace ver como un teléfono inteligente premium, gracias a la pantalla completa con bordes y marcos reducidos, incluido el notch en la parte superior de la pantalla, y el hermoso cuerpo con efecto cromado, que reduce las rayas y las huellas molestas, además de reflejar los colores que lo rodean, cambiando así su aspecto en cada ocasión. Puede ser el teléfono ideal si buscas uno de los Mejores móviles gama baja, que sea capaz de hacer todo bien (aplicaciones, fotos, tareas múltiples, etc.) y tenga un aspecto decididamente nuevo y agresivo.

Wiko View 2 Plus: nuestra prueba

Wiko View 2 Plus es la alternativa de gama baja para aquellos que dan prioridad a la estética, las cámaras y la autonomía. Este smartphone no te dejará en mitad del día y brillará con unos colores muy especial que son difíciles de encontrar en un teléfono por menos de 200 €, aunque tendrás que comprometerte un poco. Estéticamente, el aspecto es bello e intrigante, particularmente adecuado para los amantes del notch – que es bastante grande, aunque no demasiado invasivo. En la parte delantera, los bordes y los marcos son poco delgados y poco simétricos, pero es detrás de ellos donde se da un buen paso adelante gracias a una bella carcasa con un efecto brillante que cambia de color en función de la inclinación de la luz.

La pantalla es grande y con una buena gestión de los colores y los ángulos de visión, pero no es muy brillante y da algunos problemas con la luz solar directa. No es mucho mejor desde el punto de vista del rendimiento, teniendo en cuenta que el procesador no es exactamente el mejor y puede entrar en crisis en las sesiones multitarea más atrevidas o con aplicaciones y juegos demasiado pesados – difícil de ver películas MKV: entonces vuelve el benchmark de 72776 puntos obtenido con Antutu, ligeramente por debajo de la media del mercado en su rango de precios. La doble cámara trasera funciona bien en las mejores condiciones de luz con una excelente gestión del color, a veces sorprendente, pero apenas empieza a obscurecer se hacen evidentes las debilidades de compartimiento fotográfico; no es excepcional la cámara delantera.

La batería es la verdadera fuerza del dispositivo con una autonomía media muy superior a la de un solo día con una media de 6,5 horas de pantalla encendida: sin hacer demasiado esfuerzo, llega cómodamente a los 2 días. El cargador de 5V/2A suministrado tarda aproximadamente dos horas en cargarse completamente.