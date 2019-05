Móviles con teclado: los mejores en nuestra selección

Móviles con teclado: el Bluetooth como alternativa

Si no has encontrado lo que buscabas y has decidido seguir usando tu antiguo smartphone, siempre puedes optar por comprar un teclado externo para conectarte a través del Bluetooth para que la escritura sea rápida y sencilla. No tanto como una solución portátil para llevar en la mochila – sería una locura – sino con el objetivo de tener un solo teclado que te permita conectar varios dispositivos de tal manera que puedas escribir todo desde un solo teclado.