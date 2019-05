Mejores móviles chinos: cómo y cuál elegir

Xiaomi Mi A2

La búqueda de un de los mejores móviles chinos empieza con uno de los best buy del año: Xiaomi Mi A2. Equipado con un cuerpo metálico y un diseño elegante, una de las fortalezas del dispositivo es la pantalla Full HD + de 5.99 pulgadas (1080 x 2160 píxeles). Pero sobre todo es el teléfono inteligente Xiaomi equipado con el sistema operativo Android One, que es la versión stock de Android (y por lo tanto no en la personalización de MIUI), desarrollado a cuatro manos con Google. Esto le permite tener una versión aún más fluida del sistema operativo, no cargada por la aplicación del fabricante y te permite tener la actualización a las nuevas versiones prácticamente al mismo tiempo que con Big G.

A nivel de hardware encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 660 (octa-core a 2,2 GHz), flanqueado por 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento; el sector multimedia ve la presencia de un sensor trasero doble de 12 + 20 MP, que permite obtenes hermasas fotos hasta en el modo retrato.

¿Para quién se recomienda? Para los que buscan un móvil barato pero que tenga todo lo necesario para hacerlo todo bien, sin ninguna renuncia