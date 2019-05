Mejores móviles baratos: cuál elegir

Huawei Mate 20 Lite

Si hablamos de los mejores móviles baratos, no podía faltar Huawei Mate 20 Lite, una excelente alternativa para aquellos que buscan un rendimiento excelente por debajo de 250 €. La pantalla de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) es buena y no sólo es de pantalla completa -así que con los habituales bordes redondeados y marcos muy finos- sino que también tiene el “notch” y todos los sensores necesarios para el reconocimiento facial y la cámara frontal.

A nivel de hardware, encontramos el SoC HiSilicon Kirin 710 (2.2 GHz octa-core) con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, ampliable mediante micro SD que promete funcionar perfectamente con Android Oreo 8.1, en la personalización EMUI 8.2 típica de Huawei. Bueno también el equipo fotográfico, que consiste en una doble cámara trasera – de 20 +2 megapíxeles – y una cámara frontal de 24 MP diseñada para disparar gran selfie, en todas las condiciones de luz. La hoja de datos se completa con el Bluetooth 4.2, el chip NFC y la entrada USB Type-C, así como con el modo dual-SIM y una batería con carga rápida de 3750 mAh. ¿Para quién es adecuado? Para aquellos que buscan un buen teléfono con cámara a un precio por debajo de la media del mercado.

Huawei Mate 20 Lite: nuestra prueba

El diseño es uno de los puntos fuertes del teléfono, especialmente en la parte posterior, donde la mezcla entre el cuerpo de vidrio y el perfil de metal da un aspecto muy agradable, aunque la doble cámara sobresale tanto en la superficie justo por encima del excelente y rápido lector de huellas dactilares. Es necesaria una cubierta protectora, ya que el cuerpo de vidrio brillante contiene muchas huellas dactilares. En la parte delantera, el notch es impresionante, pero no molesta en el uso práctico y no estropea el aspecto elegante y refinado del móvil. La pantalla se encuentra en la mitad de su rango de precios, con un buen brillo adaptativo y una buena gestión del color y el contraste con ángulos de visión realmente extremos.

Debajo del cuerpo, el procesador funciona bien incluso bajo presión con películas MKV, juegos y aplicaciones pesadas. La personalización de Huawei está llena de aplicaciones preinstaladas pero esto no detiene la multitarea y la fluidez de uso que sigue siendo una de las mejores en este rango de precios: una confirmación que también viene del análisis de los benchmark en Antutu donde el dispositivo obtiene 138329 puntos, en línea con otros dispositivos al mismo precio. En cuanto a las cámaras, el resultado nos convence con una buena gestión de los colores y el balance de blancos en las mejores condiciones de luz, mientras que no es excelente cuando se apagan las luces; genial la doble cámara frontal con un discreto efecto Bokeh para los selfie.

Pero la verdadera ventaja a tener en cuenta es la batería: el Mate 20 Lite tiene una gama realmente notable que puede fácilmente superar el día y llegar al segundo día con un uso promedio. Lástima que no hay carga rápida: el cargador suministrado con 5V/2A tarda unas dos horas en cargar completamente el dispositivo. En general, el teléfono tiene todas las credenciales para satisfacerte y a menos que necesites el máximo rendimiento, este es uno de los mejores móviles baratos pero a la mitad de su precio.