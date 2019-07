Mejores juegos Xbox One de 2019: nuestra selección

Nuestro análisis

Otro factor importante en nuestro modelo es que nuestras guías de compras (incluso esta “mejores gafas realidad virtual“) están siempre actualizadas. De hecho, cada mes actualizo personalmente todas las guías de las que soy responsable. Así que puedes estar seguro de que cada vez que consultes una de nuestras guías encontrarás los mejores productos para comprar en ese momento en particular.

Cómo seleccionamos los productos

La evaluación y selección de los mejores juegos Xbox One se basa en un cuidadoso proceso que llamamos “método Ridble”, basado en 4 fases específicas.

Por fascinante e inspirador que sea para nosotros, como especialistas y como entusiastas, todo lo relacionado con un videojuego fuera del mundo oficial no influye ni debe influir en modo alguno en la selección de un título en una guía de compras. En este sentido, el primer paso fundamental es el anuncio oficial por parte de desarrolladores y productores, para que podamos basarnos en datos e información reales y, cuando sea posible, en material de juego. En la mayoría de los casos, tenemos la capacidad de tener en nuestras manos el título con varios meses de antelación, a través de pruebas exclusivas en eventos de prensa y ferias comerciales. No es una prueba definitiva, por lo tanto, sino un paso fundamental para nuestro proceso de selección.

La información recogida se mantiene actualizada con la última información oficial hasta la disponibilidad real del producto en el mercado. El segundo paso, de hecho, está representado por la elegibilidad del producto, es decir, cuando se adquiere un nuevo valor a través de las principales cadenas físicas o plataformas de comercio electrónico. A excepción de nuestras guías de compras dedicadas a los títulos salientes, lo que en realidad definimos como “mejor” debe ser necesariamente comprable por el usuario.

La tercera fase es también la más importante en el proceso de selección: la prueba final de un título, un análisis en profundidad que puede conducir a un juicio final sobre un videojuego. Un juicio que permita incluir un título en la fase final de nuestro “método Ridble”, resaltando cuidadosamente sus características, méritos y defectos.

Una vez finalizada con éxito la prueba, si el videojuego ha sido considerado digno, se incluirá en nuestras guías de compras. Este último paso se replica mensualmente y se cuestiona constantemente en función de las nuevas versiones en el mercado de los juegos Xbox One.

Pruebas técnicas

Como se anticipó en el capítulo inicial de esta guía de compras dedicada a los mejores juegos Xbox One, esta selección coloca el factor tiempo como la única limitación. Sólo se tienen en cuenta los títulos lanzador en el año en curso. La cosa más importante, sin embargo, es que se trata de la selección “best of the best”, es decir, no se limita a géneros específicos, sino que van más allá de todos los mejores lanzamientos para Xbox One en 2019. Dicho esto, por lo tanto, las pruebas que se realizan sobre los diferentes títulos presentes se basan en características muy diferentes entre sí.

Sin embargo, varios aspectos se prueban en común con todos los géneros que se tienen en cuenta. Lo más importante de todo es, como cabría esperar, el grado de inmersión de cada título individual. Según tu género, de hecho, se pone a prueba la bondad del gameplay en todas sus facetas: desde el nivel de profundidad máximo, a la dificultad del título, más apreciable si se puede escalar gradualmente incluso por los jugadores menos experimentados, por lo que puede ser apreciado no sólo por los llamados jugadores de hardcore, sino por un mayor número de jugadores. En la consideración de la relación calidad-precio, además, se analiza cuidadosamente el factor de la longevidad: tanto en el caso de los títulos más lineales como narrativos, tanto en el caso de producciones diametralmente opuestas como un deportista o un simulador de conducción, se prueban todos los modos presentes con la realización de la campaña principal y todos los extras, donde estén presentes.

Un aspecto que siempre es importante, pero más complicado, es el aspecto de la trama (por supuesto para los títulos más narrativos): en este caso el factor de subjetividad adquiere un peso considerable, acercándose más o menos a los gustos de los diferentes actores. En este sentido, los muchos años de experiencia del especialista asumen un valor importante, al poder contar con una riqueza de experiencia que te permite representar una marca de garantía incluso a la hora de valorar cualitativamente una historia dentro de un videojuego.

Por último, pero no por ello menos importante, es la prueba del departamento técnico. Aquí hay que precisar que en la selección de los mejores juegos Xbox One el valor del sector técnico no se limita a la mera evaluación de la calidad gráfica (aspecto del peso, sin embargo, sobre todo en grandes producciones), sino que se extiende a la fluidez de la jugabilidad, a la presencia o ausencia de bugs o fallos molestos y a la calidad del sector sonoro; este último se evalúa tanto en la bondad de los efectos sonoros, como en el doblaje, cualquier localización, tanto en la variedad como en la calidad de la banda sonora.