Gafas Realidad Virtual: todas las soluciones para sumergirse en la Realidad Virtual

La segunda categoría que se tendrá en cuenta en la elección del mejor visor de RV encaja en una banda intermedia y está representada por las gafas Realidad Virtual All in One. Esta categoría lleva a un marcado salto de calidad en comparación con la anterior, no sólo en cuanto a materiales, características y rendimiento, sino también por lo que concierne aplicaciones y juegos soportados. Otro punto a favor y en común con la categoría anterior es que, en comparación con las Gafas Realidad Virtual de gama alta más famosas, estos productos AiO te ahorran la obligación de un PC o una consola para el uso del visor: sin costes adicionales, sin cables con los que tropezarse.

Entre las mejores gafas Realidad Virtual de cartón más populares, HOMIDO VR cuenta, en comparación con los anteriores, con una óptica de nivel decididamente superior que lo convierte en el mejor visor de RV de su gama de precios, ofreciendo un mejor rendimiento visual incluso con smartphones de gama media. El producto es fácilmente ajustable tanto para el enfoque como para el ángulo de visión , sin embargo, incluso en este caso no hay imán para acciones rápidas. Por otro lado, la carcasa frontal semiabierta permite la instalación d e smartphones de hasta 6″ y asegura la inserción inmediata de auriculares para una mayor inmersión en la RV. Sin embargo, dado el sistema de cierre, se recomienda utilizarlo en un entorno bastante oscuro para no correr el riesgo de arruinar la experiencia con el pasar de la luz externa.

Zeiss VR ONE Plus

Entre las mejores gafas Realidad Virtual, aquellas desarrolladas por Zeiss ( uno de los líderes en el sector de la óptica profesional ) traen consigo varios pros y contras. En primer lugar, en comparación con todos los visores de cartón mencionados anteriormente, VR ONE garantiza un alto nivel de calidad en la experiencia de uso, gracias a las lentes de fina construcción, que permiten un rendimiento visual muy alto. Por otro lado, el dispositivo Zeiss no permite un uso “universal”: las gafas realidad virtual, de hecho, se venden con alojamientos creados a medida para cada modelo. El mayor límite es, por lo tanto, también un gran obstáculo para la compra, pero si tu smartphone resulta compatible entre los muchos soportados por Zeiss, entonces seguramente habrá encontrado las mejores gafas Realidad Virtual baratas para ti.

Mejores Gafas Realidad Virtual All in One

Oculus Go Oculus Go fue definitivamente la sorpresa entre las gafas Realidad Virtual de 2018. Primera edición de la conocida marca que se despoja de cables y PCs de soporte, estas gafas Realidad Virtual independientes combinan la calidad visual de las más clásicas Oculus Rift con un excelente nivel de portabilidad. Las Oculus Go, de hecho, no requieren conexiones a plataformas externas para funcionar: basta con llevar las gafas, agarrar el controlador táctil incluido y listo. Disponibles en 32 GB y 64 GB de memoria interna, las Oculus Go tienen acceso instantáneo a la tienda Oculus Store para adquirir una gran cantidad de juegos y experiencias RV que te sumergirán en el mundo de la realidad virtual de calidad, gracias a la pantalla WQHD de 2560 x 1440 píxeles (1280 x 1440 por ojo) y a las frecuencias de actualización de hasta 75 Hz para una experiencia sin problemas. Por último, gracias a la aplicación complementaria para teléfonos inteligentes, puedes personalizar a distancia las Oculus Go, comprar aplicaciones y juegos y encontrarlos listos para usar una vez que hayas llevado puesto el visor.

