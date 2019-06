Mejores fuentes de alimentación gaming: cómo y cual elegir

Mejores fuentes de alimentación gaming: cuál comprar

Ahorrar demasiado y no saber elegir el vataje podría poner en peligro la integridad de tus componentes, además de no poder aprovechar todo tu potencial. Para evitar estas eventualidades, hemos seguido unos criterios de selección que siguen en orden de importancia los puntos más característicos y determinantes de la bondad de un disipador (también llamado PSU, o Power Supply Unit). Veamos juntos cuáles son estos criterios.

Vataje

Seguramente la característica que más da al ojo y que más influye en la elección de una fuente de alimentación es el vatiaje, es decir, la cantidad de corriente que la unidad puede suministrar al máximo de sus posibilidades.Una fuente de alimentación de alta potencia es capaz de soportar mayores demandas de corriente, principalmente de procesadores y tarjetas de vídeo (de las cuales encontrarás nuestros artículos dedicados a los mejores procesadores de gaming y tarjetas de vídeo para el gaming). El resto de los componentes contribuirán sólo de manera marginal a estos requisitos, y por esta razón la elección de las fuentes de alimentación para PC se basa en la combinación de CPU y GPU.

La elección de una de las mejores fuentes de alimentación gaming que ofrezca una alimentación máxima cercana a la que necesita es igualmente inadecuada. Otro punto que hemos seguido durante nuestro proceso de elección es aconsejarte que compres sólo fuentes de alimentación que suministren 100/200 W más de lo que realmente necesita tu equipo. De esta manera se asegura tanto una mejor longevidad del producto, como la posibilidad de futuras ampliaciones con un corazón ligero. Por último, un detalle que no debe subestimarse es la garantía del fabricante, un factor muy útil a tener en cuenta y que, por tanto, hemos tenido en cuenta durante nuestro proceso de selección.

La eficiencia

Inmediatamente después de la potencia en orden de importancia encontramos como criterio de selección el índice de eficiencia de la fuente de alimentación, que en la mayoría de los casos está certificado por un organismo independiente mediante la abreviatura 80 Plus. Esta certificación garantiza que al menos el 80% de la energía no se disipe térmicamente. También existe una escala de estas certificaciones – 80 Plus Blanco, Bronce, Plata, Oro, Platino y Titanio – donde cada paso posterior ofrecerá una mayor eficiencia que el anterior.

Sin embargo, considerar sólo este valor no es necesariamente la mejor opción para asegurar una buena longevidad y eficiencia del producto. Muchas fuentes de alimentación baratas prometen una alta potencia, pero no son capaces de ofrecerla de forma sostenida ni de funcionar durante mucho tiempo de forma eficiente. Para evitar estos casos, sólo sugeriremos productos de marcas probadas.

Modularidad

Finalmente, utilizamos otro criterio de selección: la modularidad de la fuente de alimentación. Este término indica en la práctica cómo se gestiona la integración de los cables situados en la parte posterior de la fuente de alimentación, que pueden ser fijos, semimodulares (algunos fijos, otros extraíbles) y modulares (todos extraíbles).

Por lo general, los modelos con cableado fijo no se consideran adecuados para el juego, principalmente por razones de espacio ocupado a nivel de gestión de cables y calidad general de la construcción, por lo que no vamos a sugerirte estos tipos. Dicho esto, la decisión final a la hora de elegir una fuente de alimentación entre semi-modular y totalmente modular depende totalmente de tus gustos personales. Algunos podrían encontrar esencial no tener ningún exceso de cables en la caja, mientras que otros no necesariamente siguen un enfoque tan restrictivo, por lo que sugeriremos soluciones para ambos casos.