Mejores cámaras EVIL: los modelos a los que apuntar

Ridble es el primer sitio en Italia dedicado a las guías de compras y eso por tres razones: es, en primer lugar, el sitio dedicado a las guías de compras más longevos, habiendo cumplido 6 años el 18 de febrero 2019. Es también el primer sitio de guías de compras por el número de guías disponibles: ofrecemos más de 2000, siempre accesibles a los usuarios. Ridble es, finalmente, el primer sitio en Italia de guías de compra para el número de pedidos generados en línea : más de 100.000 pedidos fueron realizados en 2018.

De hecho, miles de lectores ya han confiado en nosotros para encontrar el mejor producto para sus necesidades, y la razón es simple: nuestra tarea es monitorear y seguir constantemente los productos con el fin de probarlos, analizarlos y compararlos entre sí para sugerir sólo los más notables. La calidad de nuestro trabajo queda demostrada por el hecho de que el 98% de los usuarios que han realizado una compra a través de nuestras guías se han declarado plenamente satisfechos con el producto recomendado. De hecho, sólo el 2% de los usuarios solicitaron la devolución del producto adquirido a través de una de nuestras guías. A lo largo de los años hemos resuelto las dudas más dispares sobre las compras no sólo en Italia, sino que también nos hemos establecido en mercados más complejos y significativamente diferentes, como el español. Por lo tanto, podemos decir que en los últimos años hemos creado un verdadero “método Ridble” para recomendar los productos para comprar.

Una de las piedras angulares de este modelo está representada por las habilidades y conocimientos que nuestros Especialistas deben necesariamente llegar a tener incluso para crear una guía de compras. De hecho, para convertirse en un Especialista de Ridble se necesita estudiar y probar alrededor de 100 productos, con el fin de demostrar que uno es realmente digno de ayudarte en las decisiones más difíciles. Además, cada Especialista se dedica por completo a una categoría de productos específica, porque no creemos en los “sabelotodos”: todos tienen áreas de experiencia y no escriben sobre todo sólo para generar tráfico.

Mi nombre es Antonino y en Ridble soy el especialista en cámaras EVIL. Siempre me ha apasionado la fotografía, y desde que descubrí las cámaras EVIL no puedo volver atrás. Gracias a mi trabajo he probado muchos modelos de cámaras EVIL, desde las más populares hasta las más especializadas. Gracias a estas experiencias, y al hecho de que me informo diariamente sobre las últimas novedades en este campo, siempre puedo estar al día con las guías de compra de esta categoría de productos con los productos más adecuados. Por lo tanto, puedes estar seguro de que cada vez que consultes una de nuestras guías encontrarás los mejores productos del momento.

Como confirmación de nuestro compromiso, basta pensar que nuestra competencia en guías de compras es reconocida por las marcas más importantes del mundo. Estamos, por ejemplo, entre los pocos sitios en el mundo que han creado una guía de compras directamente en Amazon Italia.

Cómo seleccionamos los productos

Para la selección de todos los modelos de las guías de compra de cámaras, incluso esta guía para las mejores cámaras EVIL, los especialistas se basan en el método Ridble, un modus operandi basado en nuestra experiencia, desarrollado y perfeccionado a lo largo de los años. Nuestro método consta de 4 fases: oficialidad, elegibilidad, pruebas y selección.

Oficialidad significa que no tratamos con rumores, o cismes relacionados con un producto aún no presentado. De hecho, sólo consideramos un modelo cuando es presentado oficialmente por el fabricante. Existen varios métodos para aprender sobre la naturaleza oficial de una cámara en particular, que van desde comunicados de prensa hasta la participación directa en eventos de presentación, y mucho más.

Además de su oficialidad, para ser incluido en una guía, un producto también debe ser elegible. Esto significa que sólo nos centramos en los modelos que realmente se pueden comprar en línea o en tiendas físicas (en Italia y España). Las cámaras que no se encuentran en nuestro país, o que son difíciles de comprar porque están remplazadas por las nuevas versiones, no están incluidas en nuestras guías.

La tercera fase es la fase de prueba. Si un producto ha sido presentado oficialmente, y es elegible para la compra, se somete a algunas pruebas técnicas, con el fin de evaluar directamente las ventajas y debilidades. Gracias a la experiencia directa con la cámara podemos hacernos una idea del tipo de usuario para el que ese producto en particular puede ser más adecuado.

Por último, llegamos a la fase de selección. Si una cámara pasa las tres primeras etapas, y luego es evaluada positivamente después de las pruebas técnicas, gana un lugar en las diferentes guías de compras. Cada mes, cada especialista comprueba que las guías estén actualizadas y evalúa cada producto para decidir si lo mantiene en la guía o si lo reemplaza con otra cámara EVIL probada mientras tanto.

Si quieres saber más sobre el método Ridble visita nuestra página cómo trabajamos.

Pruebas técnicas

La ficha técnica de una cámara EVIL puede dar una indicación de la calidad de un determinado producto, pero es sólo a través de pruebas técnicas precisas que se puede evaluar realmente la calidad y el rendimiento en el campo. Gracias a los resultados de las pruebas decido si una cámara puede ser parte de la guía “mejores cámaras EVIL”.

La primera prueba se refiere a la calidad de imagen del sensor. Con la cámara en la mano, tomo tres fotos diferentes usando el modo automático. Hago una foto de un paisaje natural, una escena urbana y un retrato. En los resultados evalúo el nivel de detalle, la reproducción cromática y el rendimiento en términos de rango dinámico. Repito la prueba con mucha luz y en condiciones de poca luz para resaltar las diferencias de comportamiento en diferentes situaciones.

Para la segunda prueba me concentro en el rendimiento del sistema de auto enfoque. Sigo sujetando la cámara con la mano sin ningún soporte externo y trato de enfocar un sujeto en primer plano, e inmediatamente después de un fondo localizado, cambio rápido entre ellos. Así que puedo evaluar la velocidad y precisión de la cámara para encontrar al sujeto que quiero encuadrar. Luego, tomo una ráfaga de fotos de un sujeto en movimiento para comprobar si el enfoque permanece estable entre las imágenes.

Sucesivamente, pruebo las capacidades vídeo de la cámara EVIL que se está examinando. Sujetando la cámara en las mando, grabo vídeos cortos de 1 a 2 minutos, y compruebo que los resultados son fluidos, con una buena reproducción cromática, y que el sistema de estabilización del sensor (cuando está presente) funciona bien. Repito la prueba tanto en interiores como en exteriores, para evaluar el rendimiento con diferentes tipos de iluminación. Luego, hago una prueba de grabación más larga, de al menos 15 minutos, para verificar que no hay problemas de sobrecalentamiento de la máquina.

La cuarta prueba se refiere a la velocidad de disparo de la cámara, una característica clave para la fotografía deportiva o de naturaleza. Cuando estoy al aire libre, tomo una ráfaga de fotos de un sujeto en movimiento. Luego compruebo el número de fotogramas que he conseguido capturar dentro de la acción enmarcada, y si los resultados son buenos en cada imagen. También evalúo el número de tomas que la cámara puede procesar antes de ser ralentizada por el buffering.

Por último, compruebo el rendimiento del visor. Para probar el visor electrónico, me acerco a la cámara y trato de encuadrar diferentes objetos, moviendo el objetivo a una cierta velocidad. De esta manera, puedo comprobar si hay retrasos y puedo evaluar la fidelidad de la reproducción y la definición del visor. Y solo después de estas pruebas puedo elegir si la cámara merece lugar en la guía de las mejores cámaras EVIL.