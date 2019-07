Cámaras EVIL con visor: ¿cuáles son las mejores?

Sony a6000

En las cámaras EVIL de nivel de entrada, a veces los fabricantes para ahorrar algo, tanto en términos de coste como de espacio, no incluyen el visor electrónico. Esto no es el caso de la Sony a6000: esta cámara de gama baja integra un visor electrónico con tecnología OLED, de 0,39″ y 1,44 millones de puntos. No es el más grande, ni el más brillante. Pero sigue siendo muy conveniente cuando, por ejemplo, la pantalla trasera no es muy visible bajo la luz solar directa. El paquete se completa con un buen sensor APS-C CMOS de 24,3 megapíxeles, capaz de ráfagas de imágenes de 11 fps sin mayores problemas de buffering.

Las fotos producidas por esta cámara tienen un buen nivel de detalle, así como videos posibles hasta una resolución máxima de 1080p, a una velocidad de fotogramas de 60 fps. Funciona bien incluso en condiciones de poca luz, gracias a una gama de sensibilidad ISO que va de 100 a 25600. La Sony a6000 es una buena opción de gama baja adecuada tanto para principiantes como para entusiastas que buscan una cámara versátil y ergonómica.