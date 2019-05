Mejores cámaras deportivas: guía de compras

Yi 4K Plus

La última cámara deportiva de Yi Technology en esta guía es la Yi 4K Plus. Se trata de una evolución del modelo anterior que, gracias a algunos componentes, puede ofrecer un rendimiento muy elevado. El sensor sigue siendo el Sony IMX377 de 12 megapíxeles, pero el procesador de imágenes es el Ambarella H2, por lo que una versión más actualizada y reciente. Estas características permiten a esta cámara grabar vídeo en 4K Ultra HD a 60 fps y 1080p a 120fps. También hay estabilización de imagen de 3 ejes y un objetivo con campo de visión de 155° con una apertura f/2,8. Pero las cosas no terminan ahí. La 4K Plus está equipada con comandos de voz, para controlar la cámara con tu propia voz, un puerto USB tipo C para cargarla y conectar accesorios externos y soporte para el formato RAW de las fotos. Por último, también hay WiFi para la conexión con dispositivos móviles, el modo time lapse y el modo de cámara lenta. El Yi 4K Plus es definitivamente una de las mejores cámaras deportivas actualmente en el mercado dado el precio al que se vende y las características que ofrece. Para más información, te remitimos a nuestra reseña de Xiaomi Yi 4K Plus.