Mejores cámaras deportivas baratas: cuáles comprar

GoPro HERO 7 White

La GoPro HERO 7 White, el modelo más económico de la última evolución de la marca, no podía faltar en esta guía dedicada a las mejores cámaras deportivas baratas. Este modelo cuenta con un sensor de 10 megapíxeles y, por primera vez en una cámara de acción, un procesador Qualcomm. Gracias a estos componentes, la pequeña GoPro es capaz de grabar películas en Full HD 1080p a 60fps y es capaz de hacer 2x en cámara lenta. También hay una pantalla LCD de 2″ con la que se puede controlar el encuadre, la configuración y la galería. La séptima generación del HERO también ha traído una actualización a la interfaz, ahora más simple e intuitiva. El objetivo tiene un campo de visión de 170° y una apertura de f/2,8, por lo que los disparos en primera persona o con poca luz no supone ningún problema. Por último, hay un puerto USB tipo C, WiFi, Bluetooth, estabilización de imagen e impermeabilización a una profundidad de 10 metros sin el uso de fundas. La GoPro HERO 7 White no tiene una gran relación calidad-precio, pero asegura un excelente rendimiento gracias a sus componentes de excelente calidad y está construida muy bien y con atención a los detalles y a los materiales.