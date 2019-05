Cámaras compactas resistentes al agua: nuestra guía de compras

Fujifilm FinePix XP130

En la gama de modelos intermedios, estamos empezando a encontrar no sólo cámaras compactas resistentes al agua, sino también cámaras para todo tipo de condiciones climáticas, también llamadas rugged o tough. La Fujifilm FinePix XP130 ofrece, a un precio asequible, un excelente sensor de 16,4 megapíxeles junto con una lente Fujinon con un zoom óptico 5x que cubre una distancia focal equivalente de 28-140 mm. Con este modelo el agua ya no será un problema, ya que puede soportar hasta 20 metros de profundidad. La Fujifilm FinePix XP130 puede soportar caídas de hasta 1,75 metros, heladas de hasta -10° C y al polvo. Otras características adicionales de la cámara incluyen el intervalómetro de time lapse, Bluetooth y WiFi que permite utilizar la Fujifilm FinePix XP130 como un valioso reemplazo de tu smartphone: puedes tomar hermosas fotos en la playa, junto al mar o en el lago y compartirlas inmediatamente en las redes sociales gracias a la conexión con la cámara.

En cuanto a las cámaras compactas resistentes al agua de gama media, Fujifilm FinePix XP130 es la cámara ideal para aquellos que quieren una cámara con grandes prestaciones a un precio asequible.