Mejores cámaras compactas para vídeo: nuestra selección

Mejores cámaras compactas para vídeo: cuál comprar

Antes de que averigüemos qué modelo ganará el título de mejor cámara compacta para vídeo de este mes, intentemos entender cuáles son los criterios de evaluación para elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades. Lo primero a tener en cuenta en contraste con lo que mucha gente piensa no es la calidad de vídeo que la cámara es capaz de producir, sino el sistema de enfoque automático y manual. De hecho, para vídeos de excelente calidad es importante que tu sujeto esté siempre enfocado en la escena, para no correr el riesgo de a acabar con una parte del vídeo inutilizable por un cambio de enfoque equivocado.

De hecho, algunos fabricantes de cámaras han inventado sistemas especiales para mejorar considerablemente el enfoque, como la función DFD (Depth From Defocus) de Panasonic o el sistema Hybrid AF de Sony. La primera se basa en un sistema de Auto Enfoque de contraste que permite alcanzar una velocidad de 0,07 segundos y tomar fotografías en secuencia con seguimiento AF a aproximadamente 7 fps que “engancha” al sujeto y continúa enfocando incluso cuando está en movimiento. La tecnología de Sony utiliza un sistema de enfoque híbrido entre la detección de contraste y la detección de fase que, cuando se combina, permite una mayor precisión y una respuesta rápida del enfoque a los movimientos rápidos del sujeto. En definitiva, dos tecnologías diferentes que realizan más o menos la misma función: mantener el sujeto de la escena enfocado, que es uno de los factores más importantes a la hora de grabar un vídeo para dar ese toque profesional al vídeo.

De gran importancia es además el número de puntos de enfoque y la calidad de la lente montada en la cámara, con cuidado con lo que concierne la apertura máxima del diafragma. De hecho, el objetivo montado en una cámara compacta ya no se puede cambiar, por lo que hay que prestar mucha atención a su calidad. La apertura del diafragma es esencial porque puede hacer que tus vídeos sean más brillantes, conseguir algunos stops y crear un hermoso efecto borroso, por lo que para elegir la mejor cámara compacta para vídeo debemos tener absolutamente en cuenta estos factores. También es importante evaluar la pantalla, que debe ser ajustable para que puedas hacer selfies durante la grabación, ideales para vlogs, pero también para hacer grabaciones en posiciones incómodas y así simplificar la vida del videomaker que hay en ti.

Te preguntarás por qué en todo esto no hemos considerado la calidad de vídeo, ya que a menudo se utiliza como parámetro básico para elegir la mejor cámara compacta para vídeo. En realidad lo consideramos pero por el contrario: en nuestra opinión las mejores cámaras compactas para vídeo deberían tener al menos una resolución de 1080p, es decir, ser capaces de grabar en Full HD. El 4K no es un parámetro esencial: aunque puede se una ventaja, todavía hay muchos dispositivos que no soportan la resolución 4K y, además, al ser un formato muy pesado, tardará mucho tiempo en renderizarse. Sin mencionar que si no tienes una buena conexión a Internet, 4K será frustrante de subir en línea, tanto para ti como para aquellos que quieran verlo. Obviamente es mejor tener esta posibilidad que no tenerla, sin embargo son factores más importantes que hemos visto antes como la calidad de la lente y la tecnología de Auto Enfoque en lugar de la resolución 4K.

Para facilitar su lectura y ayudarle a encontrar las características que busca de la mejor manera posible, hemos decidido separar las especificaciones técnicas generales de la cámara y las relacionadas con la calidad de vídeo en la descripción de los modelos individuales. Ahora estamos listos para elegir la mejor cámara compacta para vídeo , así que veamos nuestra selección de las mejores cámaras compactas para vídeo y averigüemos qué cámara ganará el título de mejor modelo de este mes.