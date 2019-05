Cámaras compactas Panasonic: toda la gama del productor

Panasonic Lumix DC-LX100 II

El último producto en esta guía de cámaras compactas Panasonic es la Panasonic Lumix DC-LX100 II, la evolución del muy querido LX100. Cuenta con un sensor MOS de 4/3″ con 17 megapíxeles y un objetivo Leica DC Vario de 24-75 mm f/1,7-2,8. Como en el modelo anterior, la calidad de la imagen es muy alta, gracias al sensor y la lente de excelente calidad, y el cuerpo recuerda mucho a una cámara analógica debido a los diversos anillos dedicados a los parámetros de disparo. También está el estabilizador de imagen O.I.S. que permite evitar micromovimientos incluso en situaciones de poca luz, y las diversas funciones de Panasonic 4K Photo y Post Focus. Por último, la pantalla LCD trasera es una pantalla táctil, una función que faltaba en el modelo anterior, mientras que el visor electrónico sigue siendo un LVF de más de 2 millones de píxeles. Finalmente, el LX100 II es capaz de grabar películas en 4K a 30fps, tiene WiFi para la conexión al smartphone e integra un excelente autofoco.

Panasonic Lumix DC-Lx100 II es el compacto para comprar si te gusta el look look look look vintage, busca una cámara que te permita dedicarte a cualquier tipo de fotografía.