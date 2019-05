Cámaras compactas baratas: cuáles son los modelos mejores

Incluso las mejores cámaras compactas baratas se consideran a menudo inferiores y sin sentido, ya que los teléfonos inteligentes son capaces de producir tomas, por lo general, aceptables. Sin embargo, esta categoría particular de cámaras todavía puede ofrecer mucho y, en muchos casos, es suficiente y progresivo para garantizar el uso de una cámara compacta, llevando la calidad de las tomas a niveles aún no alcanzables por muchos smartphones. Esto se debe a que los sensores de las compactas son más grandes, los objetivos son de mayor calidad y llevan el zoom óptico a niveles impensables hoy en día cuando se trata de cámaras de teléfonos inteligentes. Con unas pocas decenas de euros, puedes elegir comprar una cámara compacta que no llevará nuestras fotos a un nivel profesional, pero ciertamente a un nivel muy alto para un uso social o simples fotos de recuerdo. Veamos cómo elegirlas mejores cámaras compactas baratas y los cuales son los productos a desechar.