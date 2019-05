Mejores cajas PC gaming: cómo y cuál elegir

Mejores cajas PC Gaming: cuál comprar

Espezamos esta guía dedicada a las mejores Cajas PC gaming con un poco de explicaciones. Las cajas son en realidad el componente más creativo y flexible a la hora de ensamblar un PC. Dado que sólo hay que respetar las dimensiones estándar de los distintos componentes que se encuentran en su interior (como la placa base o los ventiladores), todo lo demás estará en manos del fabricante. Aunque la distribución de las casas es muy similar en general, en realidad podemos encontrar diseños más singulares o estructuras peculiares.

La caja tiene una ficha técnica muy larga, pero eso no afectará necesariamente a nuestra elección. Si no necesitas un reproductor de DVD, puedes, por ejemplo, pasar por alto el número de ranuras disponibles. No sólo eso, el espacio ocupado por estas ranuras hará que el paso del aire sea menos efectivo y aumentará el peso de la caja, sin considerar que estás pagando por una característica que no es inmediatamente útil. Este razonamiento puede repetirse por varias características de la caja, como el número de ranuras para discos duros, el espacio para radiadores o incluso el soporte para componentes de un determinado tamaño. En resumen, lo que queremos decir es que no siempre un número mayor en la ficha técnica indica una caja mejor y no debes basar tu elección en una evaluación puramente matemática.

¿Cuándo se elige y cuál caja comprar?

Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? Considerando la caja como el contenedor de nuestro ordenador, la mejor opción es elegirla como el último componente después de definir todos los componentes internos y cualquier necesidad futura. De esta manera podemos elegir la caja PC gaming con más conciencia, buscando algo que esté a la altura del resto de la configuración y que cumpla con los requisitos de espacio necesarios para acomodar un ventilador para PC gaming con o una tarjeta gráfica para el gaming particularmente voluminosa.

Cuando busca una de las mejores cajas PC gaming, un tipo que no recomendamos a menos que trates de ahorrar lo más posible en la creación de tu configuración es el de bajo coste, caracterizado por productos como Itek Invader R03 o Itek Ninja. Estas casas – como en general todas las de bajo precio – son productos obsoletos, y nuestro consejo es que inviertas en una caja que te acompañará a lo largo de los años. Dicho esto, sin embargo, si quieres una carcasa de bajo coste, puedes comprarla fácilmente, sabiendo que, por muy funcional que sea, no es exactamente acorde con los tiempos.