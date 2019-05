Mejores baterías externas para dispositivos móviles: cómo y cuál elegir

Mejores baterías externas: cuál comprar

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que no todas las baterías portátiles externas son iguales, y que más bien difieren entre sí en varias características: tamaño y capacidad y, en primer lugar. Como hay muchas diferencias, son muchas las necesidades de cada usuario, y por lo tanto es bueno elegir, según el tipo o tipos de productos en posesión, el correcto para comprar. Las baterías en esta guía han sido especialmente divididas en grandes, medianas y pequeñas.

Si tienes un smartphone como un iPhone 8, que no tiene una batería muy grande, puedes apostar por una batería externa de 3000 o 6000 mAh para hacer 2-3 cargas. Si tienes un producto o productos con una batería más grande, es mejor apuntar a productos que ofrecen una capacidad media, como las baterías de 7000-10000 mAh. Por poner un ejemplo, tener un phablet como Xiaomi Redmi 5 Plus y un iPad mini 4; requieren una batería de al menos 10000 mAh para una carga completa de ambos. ¿Quieres exagerar porque tienes un smartphone, una tableta y tal vez un smartwatch para recargar? Entonces es hora de ir más lejos, desde los 15.000 mAh o más.De todas formas, la cosa es muy sencilla: cuantifica la capacidad de tu(s) dispositivo(s) y, basándote en este parámetro, elije la opción más adecuada. Si no sabes cómo calcular todo en función de tus necesidades y capacidades, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de los comentarios que aparecen al final del artículo; estaremos encantados de ayudarte.

El nuevo estándar USB Type-C también hace que estos productos sean compatibles por primera vez con los portátiles (ver MacBook 2015) u otros dispositivos con este tipo de fuente de alimentación, siempre que tengan soporte Power Delivery. Obviamente, te guiaremos en la elección de modelos con esta compatibilidad. Lo mismo ocurre con el tamaño físico: si necesitas llevar algo muy compacto siempre en el bolsillo, entonces prefieres una batería externa no demasiado grande (aunque esto es definitivamente a expensas de la capacidad). Si puedes recargar con seguridad, tal vez en el lugar de trabajo o en situaciones en las que el espacio es grande, es posible que prefieras baterías más masivas.

Sin embargo, necesito hacer algunas aclaraciones adicionales, estrechamente relacionadas con el microUSB estándar (2.0) y los nuevos smartphones. Si tienes un phablet o un dispositivo en general que admita la carga rápida (por ejemplo Qualcomm QuickCharge 3.0, pero también otros nombres de otros fabricantes), elije una batería que tenga al menos un puerto USB de al menos 2,4 A (amperios). Si compras una batería externa que no soporta esta salida, es posible que el proceso de carga sea demasiado largo. A continuación especificamos siempre las baterías para esta tecnología.

A continuación te proporcionaremos una lista de las mejores baterías externas del mercado, pero es bueno anticipar que no debes confiar en la primera marca que encuentras en Internet o en la tienda. De hecho, hay productores que ya están establecidos y son muy apreciados por sus clientes y que poseen, a diferencia de otros, una mayor fiabilidad y calidad de los productos. De hecho, a menudo ocurre, especialmente en línea, que te encuentres con súper baterías de miles de amperios sin una marca o con títulos genéricos como “External Battery” o “powerbank”. Presta mucha atención a estos productos, que sin duda atraerán su atención, pero que muy fácilmente podrían convertirse en verdaderas estafas, de dudosa longevidad y calidad.

Por lo tanto, te recomendamos que confíes en fabricantes como EasyAcc, Anker, RAVPower o fitTek, que, gracias a los comentarios, las reseñas y muchos feedbacks, han demostrado ser marcas fiables. Los mismos nombres se dan a continuación, de acuerdo con ciertos requisitos especiales. Cada producto que te informaremos difiere de hecho por factura, cuidado del diseño y especialmente precio y capacidad. Recuerda que de marcas como EasyAcc, por ejemplo, no es el caso de exigir una construcción de muy alta calidad: son baterías que funcionan, pero RAVPower y Anker suelen ser más sólidas y están mejor ensambladas. Lo que encuentras a continuación es 100% confiable y verificado por nuestro personal.