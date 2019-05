Mejores auriculares: del low-cost al lujo

Plantronics BackBeat FIT 500

¿Eres uno de los entusiastas del deporte que quiere un par de auriculares con una diadema tradicional? Hay quien escuchó este deseo y ha construido uno de los pocos pares de auriculares on-ear para fitness del mercado: hablemos del Plantronics BackBeat FIT 500.

Estos son sólo un par de auriculares on-ear suficientemente ligeros, hechos para aquellos que quieren entrenar en ambientes ruidosos y quieren sumergirse en su música, de forma inalámbrica, usando la tecnología Bluetooth. Las características clave están todas en el cuerpo que, además de disfrutar de un estilo bastante atractivo, con partes del cuerpo con una gama de colores y texturas muy fascinantes de acuerdo a los diferentes colores. Sin embargo, el núcleo no se limita a los colores, sino que también tiene una nanocapa de P2i con la que se cubre todo el producto: esto permite que los auriculares no se estropeen con el paso del tiempo cuando se exponen al contacto clásico con líquidos, principalmente el sudor. No, no es una broma, sino una función real.

De ellos encontramos una respuesta de frecuencia bastante estándar, drivers de 40 mm y la posibilidad de conectar lo anterior a través de jack de cable de 3,5 mm, si realmente no quieres aprovechar el Bluetooth y la batería integrada por 18 horas de reproducción. También viene con una bonita bolsa para el transporte, todo a un precio normalmente inferior a 80 € para algunos colores, realmente nada mala para los mejores auriculares on-ear para deporte.