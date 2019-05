Auriculares PS4: los mejores en nuestra guía de compras

Auriculares PS4: cuál comprar

La búsqueda de los mejores auriculares PS4 está necesariamente influenciada por varios factores. En primer lugar, la presencia de un micrófono es absolutamente necesaria en caso de que quieras dedicarte a las mejores sesiones de juego multijugador online. En segundo lugar, es aconsejable proponer una selección que incluya tanto headset clásicos, ya sean on-ear o over-ear, como auriculares en caso de que te sienta más cómodo con un producto mucho más ligero.

A esto se añade la opción de apuntar a un auricular con conexión por cable o inalámbrica. En el primer caso, afortunadamente, la configuración del controlador Dualshock 4 de PS4 permite una conexión fácil incluso si se encuentra a cierta distancia del monitor, dada la presencia de un puerto jack estándar de 3,5 mm directamente en el pad. Es posible que desees centrarte en un par de auriculares inalámbricos PS4 para evitar la presencia de cables adicionales en tu ubicación de juego, pero también para la adición de algunas características exclusivas de este tipo de producto en algunos modelos que veremos más adelante. Sin embargo, hay que decir que el único defecto de los auriculares inalámbricos es la necesidad de recargar constantemente las baterías integradas, quizás en los momentos más incómodos.

¿Y si los mejores auriculares PS4 no fuesen de gaming?

Muchos usuarios a menudo preguntan si puedes evitar comprar unos auriculares específicos para juegos usando tus propios auriculares personales. La respuesta más general es sí, puedes usar tus propios auriculares con micrófono, independientemente de si están diseñados para jugar o si son compatibles con PS4. Sin embargo, hay algunas excepciones importantes: en primer lugar, no todos los auriculares o headsets desarrollados para su uso con dispositivos de Apple son compatibles, ya que tienen el polo de la toma de corriente en una posición diferente a la de otros productos, por lo que de hecho no se puede utilizar el micrófono interno. También hay que tener en cuenta que todos los productos que no están diseñados para juegos, la mayoría de las veces carecen de funciones útiles en estos casos, como la compatibilidad con Dolby digital 7.1 o los botones rápidos para cambiar el micrófono o subir rápidamente el volumen.

Una historia diferente, sin embargo, con respecto a los auriculares inalámbricos con conexión Bluetooth. Básicamente, PlayStation 4 no soporta la conexión de auriculares Bluetooth externos, sin embargo, puedes comprar un útil kit dongle+micrófono para este propósito.

En este caso, si compras el producto directamente de Amazon, simplemente conecta el adaptador USB a la consola, conéctalo con tus auriculares y conecta el micrófono externo (el integrado en los auriculares siempre se excluirá automáticamente) a la toma del controlador.