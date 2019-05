Mejores auriculares gaming: cómo y cuál elegir

Mejores auriculares gaming: cuál comprar

¿Qué distingue a un par de auriculares canónicos de los mejores auriculares gaming? Sencillo: calidad de voz, la comodidad y, a menudo, incluso la presencia de funciones adicionales. Las empresas que desarrollan auriculares para juegos tienen como objetivo ofrecer a los jugadores un producto orientado a un propósito básicamente comunicativo, diseñado para ser cómodo y equipado con un buen micrófono. Entonces, ¿cuáles son los criterios que hemos seguido en nuestra selección de los productos?

Los aspectos esenciales

El micrófono, que puede ser unidireccional u omnidireccional, es el elemento más importante para comunicarse clara y cristalinamente con tus compañeros. Además de la respuesta en frecuencia, puede ser útil evaluar la inclusión de características como la cancelación de ruido. Inmediatamente después, por orden de importancia, se encuentra el confort, un aspecto fundamental ya que las sesiones de juego pueden durar horas y horas.

Finalmente, también tuvimos en cuenta el diseño. Ten cuidado de no malinterpretar el término con “estética”: por diseño entendemos la forma de los auriculares, el peso del dispositivo y la facilidad de uso de las características presentes. Seamos claros, en el mundo de los juegos (especialmente de los deportes electrónicos) la estética es un punto que a menudo se tiene en alta consideración para dar personalidad al producto, pero en los mejores auriculares para juegos no debe ser a expensas de la ergonomía.

La relativa no importancia de los drivers en el ámbito gaming

En caso de que te lo estés preguntando, no mencionemos la calidad del audio o de los drivers como elemento fundamental, porque la calidad de sonido de los auriculares no es en sí misma un factor clave a tener en cuenta a la hora de comprar los mejores auriculares gaming. La única característica que hay que tener realmente en cuenta con respecto al audio es el método de entrada-salida, que puede realizarse mediante una toma doble de 3,5 mm o un puerto USB. En el segundo caso, puedes “dividir” los canales de audio de las comunicaciones y del juego en dos fuentes, lo que permite escuchar sólo las voces en los oídos y el juego a través de los altavoces del PC. Por otro lado, característica que ofrecen muchos auriculares para juegos y que no es algo a tener mucho en cuenta es el sonido envolvente (surround).

Para muchos, la afirmación “no es esencial tener sonido envolvente en un par de auriculares para juegos” podría ser engañosa, ya que mucha gente piensa que es un punto clave para definir la calidad de un auricular. Sin embargo, la verdad es que los auriculares estéreo permiten identificar la dirección de la que proviene un sonido tanto como la de un sonido surround. Si no me crees, déjame robarte un momento de tu tiempo para escuchar unos segundos de este vídeo. Puedes decírmelo más tarde si no tengo razón.