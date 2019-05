Auriculares DJ: los mejores modelos para usar con tu consola

Mejores auriculares DJ: cuál comprar

Todos los DJs necesitan un par de auriculares – de nada sirve ser cool y dejar los CDJs en el coche, los necesitas. Desde las fases de mixing más intensas hasta la simple elección de las pistas a tocar, los auriculares son el instrumento principal para un DJ, que lógicamente debe mantenerlos en sus oídos durante varias horas seguidas durante los eventos. Pero, en este punto, ¿qué se puede esperar de unos de los mejores auriculares DJ? ¿Todos están bien, siempre y cuando sean caros? Respondemos estas y cualquier otra pregunta que puedas tener si no estás familiarizado con el sector.

Los auriculares para DJ deben, en primer lugar, ser cómodos y no torturar al usuario. Pensamos que esta es la primera prerrogativa de un buen par de auriculares para las sesiones de mixing: ciertamente se pueden tener modelos con costes enormes, pero si son incómodos y calientes después de media hora, no son muy útiles. El DJ está tocando en promedio durante varias horas y no puede vivir el mix de canciones durante la noche como una tortura, obligado a quitarse los auriculares. A menudo también se utilizan para la preescucha, lo que es absolutamente esencial para poder poner todas las pistas a tiempo durante la sesión.

De lo contrario, la búsqueda de auriculares para DJ con una respuesta de frecuencia absurda es objetivamente un poco estúpida. El DJ no necesita involucrarse y escuchar la muestra en la forma más natural posible: necesita estar bien aislado del entorno exterior (para evitar el retorno de los distintos “tunz tunz” reproducidos en los altavoces) y tener un buen estéreo con distintas frecuencias y enfatizadas en el papel que ocupan; bajos que alcanzan muchos picos, agudos cristalinos y así sucesivamente. Todo es funcional, porque el bajo, en referencia a los diferentes ritmos, también es importante para la sincronización de las canciones, pero también un buen rango medio es importante para entender el filtrado (otra actividad del DJ bastante fundamental) de las canciones que se están tocando. También son importantes los controladores, que tienden a ofrecer un mejor estéreo cuanto más grandes son. Por otro lado, aumenta claramente la impedancia necesaria para tocar y a alto volumen (otro aspecto que no hay que subestimar), pero si tienes una buena consola no deberías tener problemas.

Una vez que entiendas los puntos esenciales a buscar, pasemos a los modelos que hemos identificado. Éstos se dividen en dos macrocategorías y en orden de precio: en función del presupuesto disponible, elijas el modelo que prefieras. En la primera parte dedicada a la gama media-baja encontrarás un poco más de auriculares para aficionados, aunque nunca sugerimos nada mediocre o de mala calidad; en la gama alta recomendamos en cambio la compra de auriculares más adecuados para aquellos que hacen la profesión de DJ.