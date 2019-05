Auriculares Beats: los modelos a los que apuntar

BeatsX

Afrontémoslo: a nadie le gustan ya los cables, así que ¡hurra! al Bluetooth. Si te reflejas en esta declaración muy normal y moderna y no eres un usuario específico de auriculares para una sola actividad, entonces BeatsX puede ser para ti. Siempre hablamos de in-ear, pero con un cable entre ellos para que, cuando no se usan, cuelguen a lo largo de las clavículas. Su aspecto es muy sencillo: disponen de un cable plano para antienredos, un sistema de equilibrado a la derecha y a la izquierda para pesar cuando no están en uso, un juego de imanes para sujetar los altavoces juntos y firmemente alrededor del cuello cuando no están en uso, y un mando a distancia con botones de interacción, micrófono y entrada Lightning para la carga.

Los auriculares Beats en cuestión están de hecho equipados con una entrada Lightning que permite cargarlos fácilmente con los cables suministrados con los dispositivos iOS, aunque también tienen un cable suministrado para permitir su uso incluso a aquellos que no poseen los dispositivos Apple. En su interior hay un procesador Apple W1 que gestiona de forma óptima las conexiones Bluetooth, especialmente al cambiar entre los dispositivos de la casa de Cupertino. Muy interesante es la tecnología Fast Fuel que, frente a una batería cero, puede ofrecer 2 horas de autonomía en sólo 5 minutos de conexión. La autonomía total es, en cambio, de 10 horas: te permitirá en esencia llegar siempre al final del turno de trabajo sin problemas. Se trata de unos de los mejores auriculares Beats.

¿Son auriculares deportivos? En parte. Si corres y haces algo en lo que no mueves la cabeza y el tronco en diferentes direcciones, es posible que sean adecuados para ti. Vienen con los habituales juegos de goma in-ear para asegurar un agarre más que bueno, pero si haces ejercicio probablemente tendrás que mirar más abajo. Los colores son sólo los dos más clásicos.