Mejores auriculares baratos: los modelos más asequibles

Anker Soundcore Liberty Lite

No son un producto muy barato, no son de la marca Zolo que adquirió Anker, pero los Soundcore Liberty Lite son, sin duda, los mejores auriculares baratos truly-wireless que puedes comprar si realmente quieres mantenerte alejado de todos los cables. Hablemos de dos auriculares Bluetooth 5.0 en el oído que, gracias a la ayuda del estuche, pueden alcanzar una autonomía total de 12 horas de reproducción; no está mal. Si eres deportista, no puedes pedir mejores figuras: se sacan de la funda, se introducen usando las diferentes partes de gel y los soportes de los audífonos en diferentes formas, y estás inmediatamente listo para la actividad física con buena música en los oídos. La calidad de sonido es excelente, de hecho, en comparación con el precio; un poco menos el micrófono para las conversaciones de audio, pero probablemente no los usará mucho para este uso. Presenta la certificación IPX5 de resistencia a la exposición al agua y al polvo. Todo por un precio de lista debajo de 60 €: ¿se puede pedir más?