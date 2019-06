Mejores Aspiradoras: la herramienta más eficiente para la limpieza del hogar

Mejores aspiradoras portátiles

La aspiradora portátil nace de la necesidad de limpiar pequeñas superficies o áreas donde la aspiradora clásica no puede llegar. Estantes llenos de adornos, salpicadero de coche, pero también simplemente la mesa que usas todos los días para tus comidas. Tienen baterías que no superan la media hora y pequeños tanques de unos 500 ml. Por supuesto, no son productos que puedan sustituir a la aspiradora, sino que sólo la acompañan para aumentar el nivel de limpieza del hogar.

Por lo tanto, la aspiradora portátil o la aspiradora de migas pueden considerarse como una herramienta de limpieza secundaria adecuada sólo para determinados tipos de superficies. Al igual que en la selección anterior, aquí también proponemos tres de las mejores aspiradoras portátiles del momento clasificadas por precio.