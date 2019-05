Mejores altavoces portátiles: nuestra selección de los más interesantes

Mejores altavoces portátiles: cuál comprar

Los altavoces portátiles son una categoría de productos dirigida básicamente a aquellos que necesitan un dispositivo diseñado para una determinada distribución de música, algo que es difícil de conseguir con un conjunto de altavoces Bluetooth “estándar”. Como veremos en el curso de nuestra guía mejores altavoces portátiles, nuestra atención se limita principalmente a los altavoces portátiles que, obviamente, permiten escuchar música, pero pensando en contextos que se alejan de la simple transmisión de audio en casa.

Estos altavoces a menudo tienen un diseño que puede parecer engorroso, sin duda no es un límite para aquellos que quieren este tipo de producto. Todos ellos están equipados con diferentes entradas AUX IN para permitir la difusión de audio desde dispositivos externos pero acompañados por el clásico módulo Bluetooth. La presencia del puerto LINE IN permite enganchar rápidamente un micrófono o una guitarra para empezar a tocar en vivo, incluso utilizando los altavoces de 140 W o superiores. Habiendo entendido que hablamos de altavoces portátiles no debe sorprender la presencia de algunas de las ruedas y manillas para llevarlos como unos trolley.

Por último, pero no por ello menos importante, la presencia de módulos de batería que te permiten utilizar los mejores altavoces portátiles incluso lejos de una toma de corriente. Para hacer nuestra selección de los mejores altavoces portátiles hemos tenido en cuenta todos los principales modelos disponibles en el mercado, categorizando a las empresas que han estado trabajando en la industria del audio durante años y que, obviamente, también tienen un excelente servicio al cliente. Entre ellos, obviamente, hemos preferido modelos con audio de alto nivel para cada rango de precios, prefiriendo también modelos que tienen “opciones” adicionales.

A continuación encontrarás sólo los mejores altavoces portátiles para comprar, en orden ascendente de precio, para llevarlos contigo y para festejar donde quieras.