Altavoces para móvil: pequeños, livianos, potentes

Bose SoudLink Color II

Bose no necesita ninguna presentación en particular. Aquellos que buscan un sonido particular con graves profundos, envolventes y ricos pueden contar con los altavoces desarrollados por la compañía estadounidense. El Bose SoundLink Color II es uno de los mejores altavoces para móvil más populares entre los jóvenes, especialmente por su amplia gama de colores.

El peso de 540 gramos puede ser visto como un pequeño obstáculo, especialmente par aquellos que quieren mantenerse ligeros en movimiento, pero es el precio a pagar cuando se quiere una cierta calidad de construcción. Por encima de todo, encontramos los clásicos comandos rápidos para controlar la reproducción de audio, el volumen, el emparejamiento Bluetooth y el encendido de los altavoces. Uno de los puntos fuertes de SoundLink Color II es la duración de la batería de 8 horas y la entrada de jack de 3,5″.

Como producto Bose, SoundLink Color II también cuenta con tecnología patentada que permite conectar varios altavoces en serie, dejando el control de la reproducción al altavoz. De hecho, si una fuente de audio deja de reproducirse, SoundLink Color II continuará reproduciendo música del otro dispositivo conectado.