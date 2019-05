Altavoces gaming: cuáles elegir

Nuestro análisis

Ridble es el primer sitio en Italia dedicado a las guías de compras por tres razones: es, en primer lugar, el sitio dedicado a las guías de compras más longevo, habiendo cumplido 6 años el 18 de febrero de 2019. Es también el primer sitio de guías de compra por número de guías disponibles: ofrecemos más de 2000, siempre accesibles a los usuarios. Ridble es, finalmente, el primer sitio de guías de compras por el número de pedidos en línea generados: más de 100.000 pedidos fueron realizados en 2018.

De hecho, miles de lectores ya han confiado en nosotros para encontrar el mejor producto para tus necesidades, y la razón es simple: nuestra tarea es monitorear y seguir constantemente los productos durante años, con el fin de probarlos, analizarlos y compararlos entre sí para sugerir sólo los más notables, de acuerdo a las más diversas necesidades. La confianza en nosotros se ve recompensada con una tasa de satisfacción muy alta, igual a un total de 98%. Para consolidar nuestro modus operandi, hemos resuelto las más dispares dudas sobre compras no sólo en Italia, sino también en mercados más complejos y significativamente diferentes, como el español.

El por qué esto es posible está ligado a las habilidades y conocimientos que nuestros Especialistas necesariamente deben tener, incluso para crear una guía de compras. De hecho, para convertirse en un Especialista de Ridble necesita estudiar y probar más de 100 productos con el fin de demostrar que es realmente digno de ayudarte en las decisiones más difíciles. Además, cada Especialista se dedica por completo a una categoría de productos específica, porque no creemos en los “sabelotodos“: todos tienen áreas de experiencia y no escriben sobre todo sólo para generar tráfico.

Yo soy Matteo y en Ridble tengo tareas bien definidas; soy el especialista en montaje y accesorios PC gaming , así como en accesorios para Xbox One, y por eso hablo de lo que realmente sé y estudio todos los días. Esta experiencia, que he adquirido a lo largo de los años tanto por pasión personal como por motivos de trabajo, y eso es fácilmente comprobable si sólo pudieras ver el montón de teclados, ratones, auriculares, monitores, hardware y mandos que tengo esparcidos por toda la casa. Cada uno de estos productos ha sido objeto de mi análisis, y gracias a la experiencia adquirida a lo largo del tiempo he llegado a ser lo suficientemente capaz de decir que soy un Especialista digno de ayudarte en tus compras. Además, cada mes actualizo personalmente todas mis guías de compras.

Como confirmación de nuestro compromiso, basta pensar que nuestra competencia en guías de compras es reconocida por las marcas más importantes del mundo. Estamos, por ejemplo, entre los pocos sitios en el mundo que han creado una guía de compras directamente en Amazon Italia.

Todos los productos de las guías de compras se seleccionan mediante el método Ridble. Se trata de un modus operandi que hemos desarrollado y perfeccionado a lo largo del tiempo y que consta de cuatro fases.

Cada producto entra en nuestro sistema de radar cuando se hace oficial. Los rumores los chismes y las charlas no nos interesan. A través de diversas fuentes (comunicados de prensa, invitaciones a eventos, etc.), cada Especialista recoge información oficial sobre la existencia de productos pertenecientes a su categoría de especialización.

Sin embargo, para ser considerado para ser incluido en nuestras guías, un producto debe cumplir con un requisito necesario: elegibilidad. Esto significa que sólo los productos que realmente se pueden comprar en Italia y ahora en España (en línea y offline) son considerados para nuestras guías de compra.

La tercera fase es la fase de prueba. Cada tipo de accesorio PC gaming (como, en este caso, los altavoces gaming) requiere claramente una metodología muy diferente a seguir, y el estudio de estos aspectos para descubrir cuáles son los méritos, defectos y potencialidades de los distintos productos es la piedra angular de nuestra figura de Especialista.

Finalmente, los productos que reciben una calificación positiva son seleccionados para ser incluidos en nuestras guías de compras. Este proceso de selección se repite al menos una vez al mes, debido a las actualizaciones mensuales de nuestras guías de compras. Siempre que nos encontramos en estas circunstancias, los especialistas cuestionamos la posición de los productos dentro de la guía, con el fin de garantizar siempre al consumidor las mejores opciones disponibles en cada momento.

Si quieres saber más sobre cómo funciona el método Ridble, visita nuestra página sobre cómo trabajamos.

Claramente, cada producto está orientado a responder a diferentes necesidades y propósitos dentro de su categoría, por lo que la relación calidad/precio es uno de los factores cruciales que siempre tenemos en cuenta para evaluar el mérito real que tiene un producto en el escenario actual del mercado. Esto no significa, sin embargo, que un conjunto de altavoces gaming deba ser válido independientemente del rango de precios al que pertenezca, y son precisamente estos aspectos los que hemos considerado durante nuestra prueba.

Los factores que más caracterizan a los mejores altavoces gaming para PC son el vatiaje, también conocido como Audio System Nominal Output Power, y la frecuencia de respuesta. Para nuestra prueba, por lo tanto, hemos considerado y probado cómo se comportan los distintos productos en diferentes casos, principalmente en el gaming, pero en menor medida también en otras circunstancias. Una vez comprobado en la práctica el potencial y la calidad del sonido emitido a diferentes niveles de volumen, finalmente se ha tenido en cuenta el factor de forma y los aspectos de diseño que pueden ayudar a reducir los inconvenientes relacionados con el considerable tamaño comúnmente asociado a este tipo de producto.