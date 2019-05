Mejores altavoces Bluetooth: cómo y cuál elegir

Trust Urban Fiësta Go

Hay situaciones en las que la portabilidad de un altavoz Bluetooth puede entenderse de una forma ligeramente diferente a los modelos propuestos en esta guía. Por supuesto, los productos de bolsillo o que se pueden transportar fácilmente en una bolsa (o mochila) ganan fácilmente, pero a menos que un producto sea particularmente potente, la compacidad y la transportabilidad sacrifican en la potencia de la difusión de audio.

El Trust Urban Fiësta Go es un producto capaz de generar un monstruoso muro del sonido con un pico de 60 W pero al mismo tiempo portáti. La imagen ya muestra que el Urban Fiësta Go integra todos los controles que lo convierten en uno de los mejores altavoces Bluetooth para llevar a una fiesta o una note en la playa , quizás delante de una hoguera y en compañía de tus amigos. La parte frontal tiene de hecho el gain para el micrófono, el gain principal, la entrada AUX IN, un puerto USB para cargar el dispositivo móvil y el LED de estado para el módulo Bluetooth en su interior.

Es interesante notar que la cabeza de la caja está diseñada para acomodar un dispositivo móvil – dado el tamaño ciertamente una tableta – para dejarla allí lista para ser usada en todo momento. En el lateral hay cómodas asas retráctiles y en el interior hay una batería recargable con una autonomía de 50 horas. El cable de 3,5 mm suministrado también se puede utilizar para conectar fuentes externas como reproductores de CD, reproductores de MP3 y más.