Mejores 2 en 1: guía del mejor modelo

Asus ZenBook Flip S UX370UA

Si estás leyendo esta guía en busca de los mejores portátiles 2 en 1 en términos de ligereza, has encontrado el modelo adecuado. El ZenBook Flip S de Asus es un convertible extremadamente delgado: sólo 1,12 cm de grosor y 1,1 kg de peso. No está mal, ya que no estamos hablando de un miniportátil, sino de un portátil de 13 pulgadas. La pantalla es de tipo IPS, tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles (Full HD) y, como todos los productos que encontrará en esta página, es táctil.

Dentro de este chasis delgado todavía hay buenos componentes: hay un procesador Intel i5 de octava generación Kaby Lake Refresh (el i5-8250U, cuatro núcleos físicos, ocho núcleos lógicos, frecuencia base de 1,60 GHz hasta un máximo de 3,40 GHz en ráfaga), hay 8 GB de RAM LPDDR3, más un disco SSD de 256 GB. La tarjeta gráfica está integrada. El reducido grosor de este portátil limita el número de puertos: sólo hay 2 puertos USB 3.1 Type C, además del conector de audio. Para conectar la mayoría de los periféricos, como monitores, discos duros externos o memorias USB, necesitarás usar un adaptador. Informamos de la presencia, siempre en los laterales del chasis, de unas teclas físicas (la de encendido y las de ajuste de volumen), de fácil acceso incluso cuando el portátil está girado sobre sí mismo y el teclado no es fácilmente accesible.