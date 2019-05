Mejor volante Xbox One: cómo y cuál elegir

Mejor volante Xbox One: cuál comprar

Similar a lo que ya hemos especificado en nuestro artículo dedicado a la selección del mejor volante para PC, el aspecto que más distingue a un producto en una gama de precios del siguiente es la calidad de la construcción. Esto es generalmente verdad para cualquier tipo de accesorio, pero en este caso es aún más relevante que para otros accesorios de Xbox One; los volantes, de hecho, son todos aproximadamente comparables en términos de funcionalidad.

Para entender cuál es el mejor volante Xbox One para cada banda, por lo tanto, hay que tener en cuenta lo robusto y bien construido que es este volante, ya que estos aspectos están directamente relacionados con los grados de rotación del volante y el máximo nivel de precisión alcanzable por los sensores de movimiento y la ergonomía del producto. La consideración más importante que se puede extraer de esta noción, entonces, es que si tu intención es comprar el mejor volante posible para lograr un nivel de simulación y una inmersión considerable es necesaria para tener un buen presupuesto, pero si no tienes muchas pretensas, incluso un volante más asequible te dará muchas satisfacciones.

Accesorios incluidos con el volante

Una vez cerrado este paréntesis sobre el precio, pasamos a especificar cuáles son los principales accesorios que se suministran (o se pueden adquirir opcionalmente) con el propio volante. Para ser considerado simplemente un producto recomendable, un volante debe tener siempre una pedalera. Este último puede ser con dos pedales (acelerador y freno) o tres (acelerador, freno y embrague), pero independientemente de esto, recuerda absolutamente no comprar por ningún motivo un volante sin pedalera. Sin esta periferia, de hecho, la experiencia resultaría “castrada”.

Pasando a gamas de precios más altas, es posible encontrar productos que pueden beneficiarse de accesorios aún más “exóticos”. Si algunos desean alcanzar un nivel considerable de simulación, el mejor volante Xbox One para llevar es el soporte de herramientas como la palanca del cambios manual o incluso la opción de poder acoplar al mecanismo principal un volante con una forma especializada (por ejemplo, volante de fórmula 1).

Posibles funcionalidades adicionales

Una característica apreciada por muchos, despreciada por algunos, pero que es innegablemente muy importante para dar la inmersión al gameplay es la force feedback. Esta opción, de hecho, permite que el volante vibre y se mueva en relación con el input que el juego recibe, para representar de forma realista las fuerzas que se percibirían si estuvieras en las mismas condiciones en la vida real.

El hecho de tener que “domar” el volante es una fuente de inmensa satisfacción y proporciona un nivel considerable de inmersión, hasta el punto de que uno de los principales métodos para distinguir un volante genérico del mejor volante Xbox One es precisamente la bondad de la force feedback. Dicho esto, sin embargo, se trata de una tecnología muy ruidosa, por lo que no es realmente adecuada para aquellos que quieren evitar molestar a tus compañeros de piso y a los miembros de tu familia. Además, las fuerzas en juego cuando la force feedback está en acción son realmente considerables, con el fin de poner potencialmente en riesgo la integridad estructural de los muebles no robustos. Por lo tanto, es muy recomendable comprar un soporte para el volante, del cual te daremos una breve lista de los mejores al final del artículo. Ten esto en cuenta durante el proceso de selección, pero ahora vamos a destacar lo que creemos que puede ser el mejor volante Xbox One para cada gama de precios.

El último aspecto realmente importante que hay que comprobar, sobre el que nadie puede negociar en absoluto, es el método por el que se fija el volante en su posición. Casi todos los volantes modernos utilizan abrazaderas, siendo realmente eficaces si se aprietan y colocan correctamente, así que asegúrate de apretar todo firmemente y no fijes el volante en compartimentos deslizantes en absoluto. Las fuerzas que intervienen en la force feedback -o girando el volante- con el tiempo pueden dañar seriamente nuestros muebles, así que elige con cuidado dónde asegurar el volante de tu Xbox One. La mejor solución posible a este problema es comprar un soporte para el volante (quizás en combinación con un asiento de carreras), para preservar nuestros muebles, el volante en sí y al mismo tiempo identificarnos plenamente con la experiencia de conducción.