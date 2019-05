Volante PS4: los mejores productos para simuladores de conducción en consola

Hori RWA

La propuesta para principiantes de esta guía dedicada al mejor volante PS4 está representada por el volante de Hori. Aunque puedes encontrar otros volantes de marcas más famosas en la misma gama de precios, este producto destaca por su excelente construcción, tanto por lo que concierne los mandos -incluyendo una rotación de más de 200 °– como por los materiales. Hay 11 botones directamente en el volante y un D-Pad para moverse por los menús. Las dos palancas situadas en la parte posterior del volante se pueden utilizar tanto para el cambio manual mediante el ajuste del cambio de marchas, como para el uso sin pedalera, ya que se puede ajustar la aceleración y el freno. La pedalera sigue estando integrada con los dos pedales del acelerador y del freno, mientras que no existe un sistema de Force Feedback. Un plus de este producto es la amplia compatibilidad, pudiendo ser utilizado no sólo con PS4, sino también con PS3 y PC. Por último, en lo que se refiere a la fijación, se dispone tanto de cómodas ventosas como de un tornillo para la fijación a los propios soportes de los volantes y pedales.