Volante PC: cómo y cuál elegir

Volante PC: cuál comprar

A la hora de elegir el mejor volante para PC que se adapte a tus gustos personales, hay varios factores a considerar. Una regla clave a tener en cuenta, sin embargo, es que al subir d precio aumenta la calidad de la construcción de la periferia como la sensibilidad y precisión del volante PC. Cada uno de estos productos tiene características “básicas”, como el volante, los botones y las palancas de cambio, pero es justo decir que la compra de un volante más caro no sólo te proporciona un mejor producto, sino también uno con más características adicionales que suelen faltar en las opciones de gama baja.

El volante y sus características

El radio del volante, es decir, el número de grados necesarios para realizar una rotación completa, no siempre es el mismo en todos los volantes. Pero hablando objetivamente, no hay una verdadera “mejor opción”. Una vez, el estándar de rotación era de 240 y 270 grados, mientras que últimamente el estándar que hay que alcanzar para poder ser considerado incluso como el mejor volante PC, es de 900 grados. Sin embargo, como ya hemos dicho, este valor no excluye la selección ,en nuestra opinión, y, por lo tanto, no haremos discriminaciones. Girar el volante en el juego casi nunca es una acción que requiere muchos grados de rotación, pero al mismo tiempo no todo el mundo podría estar de acurdo con esto. Por lo tanto, a la hora de elegir el mejor volante de PC, evalúa si el valor del gradiente de dirección es importante para tus necesidades.

Otra característica que casi todos los volantes poseen hoy en día es el force feedback, es decir, la capacidad de aplicar una fuerza con motores vibratorios para simular la respuesta del vehículo a nuestras maniobras. A medida que aumenta el precio, esta función se vuelve más refinada, aumentando el grado de precisión e intensidad de este efecto, pero no a todo el mundo necesariamente le gusta la adición, ya que es extremadamente ruidosa. Para ayudar a los que buscan productos sin esta característica, informamos de un modelo que satisface esta necesidad.

Los accesorios de soporte

Una de las características esenciales comunes a cualquier volante que se precie es la inclusión de una pedalera. Esto, de hecho, permite sumergirse de verdad en la experiencia y permite modular la aceleración/frenado. Algunos modelos – los de gama alta – también incluyen un pedal de embrague de vez en cuando, preferiblemente para ser usado en conjunto con una perilla de cambio manual o alternativamente con las “flappy paddle” ubicadas en la parte posterior del volante. No todos los jugadores quieren esta adición, pero aquellos interesados en tener el mejor volante PC para sumergirse completamente en la simulación apreciarán esta opción.

Calidad de construcción

Por último, otro elemento a tener en cuenta -además de la bondad de los materiales utilizados, pero ligado a la resistencia del producto- es el tipo de accesorio utilizado para fijar el volante. A menudo las fuerzas involucradas son muy significativas, especialmente cuando hay fuerza de retroalimentación, por lo que es esencial colocar el volante firmemente.

Hoy en día casi todos los volantes utilizan abrazaderas, mucho más cómodas y menos “bárbaras” que las soluciones vistas en el pasado (como los tornillos…), lo que resulta extremadamente eficaz para posicionar incluso el mejor volante PC para no escapar a tu control. El único consejo que nos gustaría darte es que te asegures de que la mesa en la que queremos fijar el volante sea robusta; fijar el volante en compartimentos deslizantes puede dañar y/o romper tanto el volante como nuestros muebles, así que tenga cuidado.