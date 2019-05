TV 4K para PS4 Pro: los mejores en nuestra guía

LG OLED AI ThinQ 55B8

Concluimos la selección del mejor TV 4K para PS4 Pro permaneciendo en LG, pero moviéndonos hacia una gama de precios y una calidad mucho más alta con uno de los mejores paneles OLED actualmente en el mercado. Si deseas combinar las posibilidades del 4K y HDR de PS4 Pro con el mejor televisor para conseguir la calidad visual más nítida y fiel, esta es la elección correcta para ti. Además del gran panel de 55″, LG OLED AI ThinQ 55B8 ofrece una innovadora tecnología apoyada por inteligencia artificial para adaptar en tiempo real la imagen en la pantalla con el mejor rendimiento posible en términos de brillo, contraste, nitidez y balance de color. A esto se añade un sistema de sonido integrado de excelente calidad, con el soporte del Dolby Atmos para un sonido espacial de 360° que te sumergirá en su juego de acción favorito, película o serie de televisión, etc. No es un gasto modesto, pero con este producto sabrás que se has llevado a casa lo mejor.