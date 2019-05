Mejor tarjeta micro SD: cómo y cuál elegir

Samsung Evo Plus 128 GB

Con buen rendimiento y bajo precio, Samsung EVO Plus es la opción más popular e interesante incluso para los 128 GB. El formato es, de hecho, uno de los más soportados por los últimos teléfonos, y muy adecuado para asegurarse de poder hacer muchos vídeos o fotos. Si necesitas más espacio de almacenamiento, tal vez para juegos o música sin conexión, entonces Evo Plus es exactamente lo en el que necesitas centrarte. Nota: A diferencia de los otros modelos Evo Plus, el modelo de 128 GB tiene una velocidad más alta, con velocidades de escritura de hasta 90 MB/s y velocidades de lectura de hasta 100 MB/s. Esto significa, en la práctica, que es el único modelo que soporta completamente la captura de vídeo en 4K a través de la cámara trasera, además de ser el único dado el precio tan asequible. ¡¿Qué estás esperando?!