Tarjeta Compact Flash: cómo elegir la mejor CF

SanDisk Extreme Compact Flash

Si buscas la mejor tarjeta Compact Flash para comprar si no quieres gastar mucho, pero quieres igualmente un buen rendimiento, la respuesta es la SanDisk Extreme. Esta tarjeta Compact Flash integra un recubrimiento de silicona RTV gracias al cual se puede utilizar incluso en las situaciones más extremas. Además de ser muy duradera es también bastante rápida: gracias a la clasificación UDMA 7 es capaz de lograr una tasa de transferencia de 120 MB/s y 85 MB/s para la escritura. Gracias a este rendimiento, es perfecta para tomar muchas fotos tanto en JPEG como en RAW y para grabar vídeos en Full HD sin ralentizaciones ni problemas. Esta tarjeta Compact Flash tiene una capacidad de hasta 128 GB, por lo que es adecuada para cualquier uso. La tarjeta SanDisk Extreme es la tarjeta CF perfecta para aquellos que no esperan un rendimiento máximo y no quieren gastar mucho sin sacrificar la calidad.