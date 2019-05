Mejor tablet Samsung: descubrimos la gama del productor coreano

Samsung Galaxy Tab E

Seguimos nuestra selección buscando la ‘ mejor tablet Samsung’ con la serie Galaxy Tab E. Eta es sin duda la más barata de toda la línea de tabletas disponibles para Samsung. El hilo conductor que siguió al colosal fue el de empaquetar un producto básico esencial, diseñado para usuarios que no tienen un interés particular en detalles específicos, diseño de alta gama, materiales de primera calidad y etc.

El precio final al que puedes encontrarlo en Amazon refleja claramente esta idea. A pesar de esto, podría ser fácilmente el candidato perfecto para aquellos que buscan una tableta para trabajar pero complementado por una computadora principal. De hecho, no son pocos los usuarios que pueden gastar tanto para encontrar los mejores notebook profesionales para sus propios intereses y luego invertir unos pocos cientos de euros en un dispositivo “alternativo”.

Pensamos en aquellos que viajan mucho y necesitan una tableta con la que navegar, chatear, consultar las últimas noticias, hacer un vídeo chat con sus seres queridos o desplazarse rápidamente por el calendario para ver los próximos eventos. El Galaxy Tab E, te permite hacer todo esto,pero sin exagerar. En la parte frontal encontramos un panel de 9.6 pulgadas con una resolución de 1280 x 800 píxeles con Android Lollipop 5.1. El procesador es de cuatro GHz quadcore (el modelo de la CPU no se conoce), acompañado de 1.5 GB de RAM y 8/16 GB de almacenamiento ampliable a través de micro SD.

La batería integrada es de 5000 mAh y permite un uso continuo de 6-7 horas con un uso moderado.