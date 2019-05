Tablet para leer: las mejores para perderse en historias sin fin

Amazon Fire HD 8 2018

Es muy difícil, si no imposible, empezar una guía sobre la mejor tablet para leer sin mencionar Amazon Fire HD 8 2018. La nueva tableta Amazon está medio paso por delante de la última generación. A un precio aún extremadamente bajo, es la primera opción que recomendamos en caso de que desees mantener tu gasto bajo teniendo a cambio un producto que sea absolutamente capaz de garantizar una lectura sin compromisos.

La tableta es extremadamente compacta, tiene un excelente compartimiento de audio y la flexibilidad del ecosistema amazónico le permite acceder constantemente a ofertas y a un catálogo de libros de todo respeto. Aunque la definición del panel frontal IPS de 8 pulgadas no es tal mejor para asegurar una gran experiencia en cuanto al disfrute del contenido de vídeo, sigue siendo adecuado para la lectura de libros, ebooks, PDFs,etc.

No olvides la presencia de la aplicación Kindle que le permite leer libros pudiendo confiar en todos los ajustes de lectura que normalmente se encuentran en el eBook Reader del gigante estadounidense. El sector técnico ve la presencia de un procesador MediaTek MT8163 de 1,5 GHz acompañado de 1,5 GB de RAM y 16/32 GB de almacenamiento ampliable mediante micro SD (hecha un vistazo a nuestra guía sobre la mejor micro SD para elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades). La batería de 4750 mAh asegura un uso extremadamente satisfactorio incluso si los tiempos de carga son un poco largos. No subestimes el sistema operativo, Fire OS. Al ser una versión modificada de Android ofrece las características clásicas del sistema operativo de Google pero con una gran diferencia: no tiene el Play Store.

En su lugar encontramos Amazon Appstore, una tienda con decenas de miles de aplicaciones en su interior. Para subrayar la validez absoluta de este producto, no debemos olvidar la presencia de Prime Reading, el nuevo servicio de Amazon directamente vinculado a tu cuenta de Amazon Prime. Esta nueva característica nos permitirá leer cientos de libros sin tener que gastar ni un solo centavo.