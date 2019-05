Mejor tablet ASUS: descubramos la oferta del productor Taiwanés

ASUS ZenPad 10 Z300M

La tableta ASUS ZenPad 10 Z300M recuerda las líneas el ASUS ZenPad 10 Z500M. Esto se debe a que hay algunas líneas comunes, especialmente en el lado del diseño, que obviamente están dirigidas a los usuarios que buscan una tableta ASUS en particular. De hecho, a menudo sucede que estás en condiciones de apreciar la estética de un producto en particular, pero no quieres gastar una fortuna para llevarlo a casa.

También encontramos este tipo de estrategia en el lado del teléfono inteligente (lo vimos durante la presentación de la gama Samsung Galaxy A 2017), donde el cliente tiene la oportunidad de elegir un producto muy similar a uno más caro. ASUS ZenPad 10 Z300M se basa en Android Nougat 7.0 y monta un procesador de cuatro núcleos Mediatek MTK8163 a 1,3 GHz. La memoria RAM es de 2 GB, mientras que el almacenamiento comienza a partir de 16 GB y se puede expandir a través de microSD.

La batería siempre es de 4680 mAh y existe el micro USB clásico para cargar. La característica especial de esta mejor tablet ASUS es la presencia de la tecnología DTS Headphone para la virtualización de audio 7.1 en auriculares.