Mejor Tablet 8 pulgadas: descubramos cuáles son las más interesantes

Acer Iconia One 8 B1-850

Nuestra guía sobre la mejor tablet 8 pulgadas no podía no comprender Acer. Su Iconia One 8 B1-850 es una tableta de 8 pulgadas que le permite hacer lo mínimo posible sin problemas. Obviamente, el precio de lista es un síntoma claro de que estamos frente a un producto que obviamente está huérfano de todas esas características técnicas y de diseño que, en cambio, se colocan dentro de dispositivos de otras gamas.

A pesar de esto, el cuerpo de plástico ofrece una buena sensación al tacto y , absolutamente capaz de garantizar su uso sin demasiadas preocupaciones. La pantalla frontal tiene una resolución WXGA de 1280 x 800 píxeles con 188 PPI; no es un campeón con respecto a la definición del panel IPS, pero aún es suficiente para leer, navegar por la web, responder correos electrónicos, dejarse llevar por la visión de algún contenido multimedia o algún juego no demasiado complejo.

El procesador, como casi siempre en este rango de precios, es un MediaTek MT8163, un quad-core de 1.3 GHz acompañado por un Mali T720MP y 1 GB de RAM. Esta cantidad de RAM es una consecuencia directa de no encontrar Android Marshmallow en el interior, sino Android Lollipop 5.1; el penúltimo sistema operativo de Google requiere una mayor cantidad de RAM para poder garantizar cierta usabilidad. A pesar de esto, el Iconia One 8 B1-850 puede confiar en el Play Store y, por lo tanto, utilizar millones de aplicaciones.

La tableta Acer es el producto ideal para aquellos que necesitan un dispositivo económico de 8 pulgadas, que se pueda combinar con una computadora principal para leer en el sofá o en la cama o para ver algunos vídeos mientras estás de viaje.