Tablet 4G: navegar la web sin Wi-Fi

Apple iPad 2018

Dentro de nuestra guía para descubrir la mejor tablet 4G no podía faltar el iPad 2018 de Apple, la última versión que la compañía ha presentado en los primeros meses de este 2018. Esta es la única tableta que no es Android debido a la presencia del sistema operativo propiedad de la compañía de Cupertino, iOS. Desde el punto de vista del diseño, no hay mucho que decir: todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, al menos una vez tuvo que lidiar con un iPad.

En la parte frontal hay una pantalla de 9,7 pulgadas con una resolución “Retina” de 2048 x 1536 píxeles para una definición de 264 PPI. Es abrazado por una caja en general bastante optimizada en lo que respecta a los marcos, pero en la parte posterior hay la clásica construcción de aluminio. El botón Inicio integra el sensor Touch ID habitual que le permite desbloquear el dispositivo simplemente apoyando el dedo.

Dentro del iPad 2018 encontramos el clásico chip Apple A10 Fusion personalizado acompañado de 2 GB de RAM y cortes de memoria de 32 o 128 GB no ampliables. En cuanto a la batería, es un módulo que puede garantizar un uso continuo de un día completo, también gracias a las optimizaciones de hardware y software y al modo de ahorro de energía presente en iOS 11.

Lo recomendamos a aquellos que buscan un producto completo en todo, fácil de usar, con aplicaciones de primera y tercera parte optimizadas para aprovechar al máximo el tamaño del panel, pero también para personas creativas, es decir, aquellos que necesitan una tableta para dibujar o escribir gracias a un lápiz táctil. El iPad 2018 es, de hecho, el primer iPad – si no consideramos la serie “Pro” – que ofrece soporte completo para el Apple Pencil.