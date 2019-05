Mejor smartwatch: ¿qué ofrece el mercado?

Mejor smartwatch: cuál comprar

El mundo de la electrónica de consumo sigue creciendo, inexorablemente. Este año parece ser el turno de la tecnología vestible, representada por smartwatch, smartband y otros dispositivos más particulares listos para cambiar un poco las cartas sobre la mesa en el uso clásico que hacemos de los smartphones y tablets. Después de ver la mejor smartband, diseñada principalmente para el fitness, vamos a ayudar a todos aquellos que elijan ampliar las capacidades de su dispositivo principal comprando uno de estos relojes de nueva generación, y que buscan el mejor smartwatch, entendiendo si es realmente necesario comprar un dispositivo de este tipo, qué criterios utilizar para elegirlo y luego analizando los modelos individuales.

El sector de los relojes inteligentes fue abierto por primera vez por nombres independientes, que llegaron al mercado, generando un gran alboroto entre muy pocos usuarios. El primero quizás, para ser honesto, fue el iPod nano de 2011, propuesto con una correa de muñeca. El mercado luego se expandió gracias al uso de Android en algunas soluciones; cómo no recordar por ejemplo el primer Gears propuesto por Samsung. Con el tiempo, sin embargo, las cosas han cambiado, porque las empresas han comenzado a comprender que el concepto de dispositivo independiente, no relacionado con sus teléfonos inteligentes, no funcionaba. De hecho, nacen muchos productos que juegan el papel de “dispositivo de compañía”, o accesorios que se emparejan con dispositivos que ya conocemos bien.

En este momento hay muchas soluciones que pueden llegar a las manos, o mejor dicho, a las muñecas de los usuarios. Si eres un usuario de tu smartphone muy activo, si lo usas para trabajar, si vas con frecuencia a gestionar aplicaciones, servicios u operaciones en la red, quizás un smartwatch es una herramienta que puede ser realmente útil en tu vida diaria. Permite en la práctica evitar tener que sacar constantemente el teléfono del bolsillo, algo que tal vez si trabajas o si pasas mucho tiempo dando vueltas para motivos diferentes, puede resultar muy interesante. La combinación smartphone/wearable amplía la usabilidad de muchas aplicaciones, que ahora también caben en una versión “en miniatura” que ofrece interacción a través de comandos por voz y swipe .

Otro uso interesante de los relojes inteligentes es sin duda el de los periféricos activos en el lado deportivo. De hecho, hay muchos relojes que aprovechan la posibilidad de estar siempre en la muñeca del usuario para recoger una serie de datos útiles para la salud y el bienestar. Las empresas parecen querer consolidar este aspecto: así lo demuestra el nacimiento de Health ( Salud ) de Apple, una plataforma especial basada en la nube, similar a Google Fit o Microsoft Health, homólogos de la competencia. En este caso, sin embargo, también tenemos la simple banda inteligente, mucho más barata (las que no tienen pantalla, por ejemplo), así que considéralo.

Pero, ¿qué sistema operativo elegir para tu smartwatch? ¿cuál es la compatibilidad con los diferentes sistemas operativos? ¡Descubramos juntos el mejor smartwatch del mercado!