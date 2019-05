Smartwatch Samsung: vamos a descubrir los mejores

Samsung Gear S3 Classic

Pasando a la gama que podríamos llamar smartwatch por definición -no es que Gear Sport no lo sea, sino que tiene un alma que lo empuja aún más hacia el “sportwatch” extremo-, el Samsung Gear S3 Classic sigue siendo el mejor Smartwatch Samsung , el por excelencia, a pesar de haber sido presentado hace casi dos años. De hecho, fue durante la IFA 2016 en Berlín cuando el gigante coreano dejó caer su guante para desafiar a los grandes nombres del sector del wearable, presentando un producto que fue la evolución natural del Gear S2 pero que mejoró el diseño y las características técnicas.

En cuanto al aspecto estético, el trabajo de Samsung se ha centrado en hacer que el Gear S3 sea extremadamente similar a un reloj analógico. La diferencia con el Gear S2 es obvia, especialmente en el diseño, donde la generación anterior de relojes inteligentes todavía estaba demasiado relacionada con el mundo digital; no es que este Gear S3 no lo esté, pero el trabajo realizado en el sello y en el look & feel en general camuflan perfectamente la nueva versión como un reloj clásico.

La caja está hecha de acero inoxidable 316L, por lo que es hermosa al tacto y adecuada para ser usada en cualquier contexto, incluso en presencia de agua. De hecho, gracias a la certificación IP68, el Gear S3 puede entrar en contacto con líquidos durante un corto periodo de tiempo (hablamos de treinta minutos de inmersión en un metro y medio de agua). No estamos a los niveles de Gear Sport vistos anteriormente, pero es más que suficiente para proteger el smartwatch de salpicaduras de agua más o menos voluntarias.

En la parte frontal encontramos un dial circular de 1,3 pulgadas con una resolución de 360 x 360 píxeles. Estamos más o menos al mismo nivel que Gear Sport, aunque este último tiene un panel ligeramente más pequeño (1,2 pulgadas frente a 1,3 pulgadas del S3). El procesador se confía como siempre a un Exynos, en este caso el Exynos 7270 dual-core 1.0 GHz; la RAM es de 760 MB y la ROM de 4 GB. Desde el punto de vista de los sensores, encontramos como siempre el del latido del corazón, el acelerómetro, el giroscopio y el barómetro.

Posee además, el módulo Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS + GLONASS y una batería de 380 mAh. Una vez más, el sistema operativo se basa en el sistema operativo Tizen y no en el sistema operativo Wear.