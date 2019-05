Mejor smartwatch para iPhone: veamos lo mejor del mercado

Smartwatch para iPhone: cuál comprar

Cuando hablamos del mejor smartwatch para iPhone, el 99,99% de las veces mencionamos el Apple Watch. La razón es que el reloj inteligente desarrollado por Apple es el único que tiene un nivel total de integración con iOS. Es un poco como Samsung – o cualquier otro OEM que produce relojes inteligentes con Android Wear (ahora Wear OS) – restringiendo el soporte de su línea de relojes inteligentes con otros dispositivos Android. A pesar de esta premisa, sabemos muy bien que en el mercado hay muchos fabricantes diferentes que desarrollan relojes inteligentes perfectamente capaces de interactuar con el iPhone.

Esto es posible a través del módulo Bluetooth en los relojes y los iPhones y las aplicaciones complementarias que se instalarán. Con ellos, además de comprobar todas las estadísticas relacionadas con la fracción deportiva, podrás comprobar qué tipos de notificaciones se enviarán directamente a tu muñeca. Vale, está bien, pero ¿por qué no buscamos relojes con Android Wear? La razón es muy simple: hasta la fecha, desafortunadamente, las dos plataformas (Android por un lado y Apple por el otro) no están hablando. En esta guía del mejor smartwatch para iPhone hay por lo tanto varios relojes inteligentes con SO propietarios (si se puede hablar de sistemas operativos) pero que aún así pueden funcionar perfectamente con todos los iPhone compatibles.

Como siempre, la elección de los productos ha sido animada por el mismo espíritu que anima todas nuestras recomendaciones de compra. Los smartwatches que se muestran aquí no tienen ningún problema reconocido con el uso del iPhone y se muestran con los precios en orden ascendente. De hecho, como siempre, partimos de un reloj bastante barato pero capaz de acompañar al usuario durante el uso diario teniendo la posibilidad de ser notificado de la llegada de algunas notificaciones particulares.