Smartwatch deportivo: los modelos para estar en forma

Garmin Forerunner 935

Chiudiamo la nostra guida sul miglior smartwatch per lo sport in riferimento alla categoria di persone che cercano smartwatch per la corsa, proponendo un dispositivo Garmin. Il Garmin Forerunner 935 è pensato principalmente per chi pratica questo sport in maniera piuttosto seria, direi quasi professionale. La maggior parte delle specifiche che troviamo nel Forerunner 935 provengono dal Fenix 5, ad oggi l’ultimo smartwatch della compagnia. Parlando di quello che si nasconde dietro il display, troviamo moduli GPS e GLONASS, giroscopio, una bussola, accelerometro ed anche un termometro.

È inoltre presente il classico sensore HR per il battito cardiaco. I profili di allenamento per quanto riguarda la corsa sono: corsa (ovviamente), corsa al chiuso, ciclismo all’interno e all’aperto, piscina, nuoto, escursioni all’aria aperta, sci, pattini e golf. Il tutto viene ovviamente riproposto in maniera magistrale attraverso l’applicazione mobile presente su praticamente tutte le piattaforme che contano.

Per quanto riguarda il tracciamento della corsa, il Garmin Forerunner 935 permette di registrare la cadenza del passo, la velocità e l’elevazione (grazie alla presenza dell’altimetro).