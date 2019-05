Mejor smartwatch chino: de la China con amor

Xiaomi Amazfit

Cuando se trata de mejor smartwatch chino, es difícil no mencionar a Xiaomi también. Como sabes, la empresa china está presente en un gran número de sectores y el de wearable es uno de los más importantes. Mientras que el lado smartband de Mi Band y Mi Band 2 ha marcado el mercado de smartband baratas, con varios millones de unidades vendidas, también en el lado smartwatch nos enfrentamos a una pequeña revelación. Xiaomi Amazfit es un reloj inteligente que muestra inmediatamente su carácter: con una caja circular de cerámica y un acabado impecable, Xiaomi vuelve a ser una empresa capaz de alcanzar altos niveles de construcción sin dejar de mantener un precio de catálogo extremadamente competitivo.

Por supuesto, no nos enfrentamos a precios de ganga como los dos primeros productos vistos en nuestra guía del mejor smartwatch chino, pero el pequeño desembolso requerido premia con una atención a los detalles, típica de las empresas mucho más nobles. Además, ofrece la certificación IP76 y permite llevar el Amazfit incluso en presencia de agua o ambientes polvorientos. Esto es un plus no despreciable si consideramos que el precio es extremadamente competitivo. También incluye un módulo GPS para el seguimiento de la actividad física al aire libre. También en este caso es necesario sincronizar el smartwatch con la aplicación móvil (disponible tanto en Android como en iOS), a través de la cual se pueden configurar diferentes cuadrantes y gestionar todas las notificaciones.

La autonomía le permite cubrir fácilmente 5 días de uso medio con unas treinta horas de uso con el GPS activo. La pantalla de 1,3 pulgadas te permite leer las notificaciones sin problemas, y el sistema operativo propietario es capaz de mover notificaciones, paneles y más sin ningún problema.