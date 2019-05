Smartwatch Android: los productos más interesantes

Smartwatch Android: cuál comprar

Cuando se trata del mejor smartwatch Android, es muy difícil, si no imposible, no mencionar el Wear OS, el sucesor directo de Android Wear. Esta es la plataforma desarrollada por Google para wearable y que ha sido actualizada recientemente a Android Wear 2.0, tras algunos problemas de desarrollo y aplazamientos en el tiempo. Esta pequeña premisa es necesaria para que podamos entender mejor el objetivo final de esta guía: encontrar el mejor smartwatch que monta Android Wear. En este artículo, de hecho, no se considerarán todos aquellos productos -véase el excelente Samsung Gear S3- que se basan en sistemas propietarios, como Tizen OS de Samsung.

Aunque algunos productos no son exactamente contemporáneos, algunos incluso en 2015, hemos tenido cuidado de seleccionar sólo los que realmente pueden manejar el mejor Android Wear 2.0 (ahora renombrado en Wear OS). Varios relojes inteligentes han sido lanzados al mercado con Android Wear 1.5, pero, afortunadamente, en el momento de escribir esta guía, todos han sido actualizados a la última versión disponible de Android Wear. Este punto es fundamental para nosotros, sobre todo porque estamos hablando de proponer productos que de alguna manera son campeones por su precio, diseño, rendimiento y mucho más.

Algunos productos se ofrecen por su diseño, otros por el seguimiento de la actividad física y otros por la combinación perfecta de ambos, como el ASUS ZenWatch 3. Como en todas las guías que se refieren a nuestros consejos de compra, cada smartwatch Android listado aquí se muestra en orden ascendente de precio. Pasamos de los más baratos a los más caros pero, para todos, sólo hay una regla: ser productos excelentes y capaces de ofrecer un buen rendimiento.