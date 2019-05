Smartband: dispositivos para todas las muñecas

Mejor smartband: cuál comprar

Samsung, Lenovo, Sony, Huawei, Garmin y muchos otros tienen en común una línea particular de productos vestibles: las smartband. Para todos aquellos que en los últimos años han vivido con el rover Curiosity en Marte y no tienen ni idea de lo que es una smartband, sepan que este enfoque os permitirá no sólo comprender y apreciar sus puntos fuertes, sino también elegir la mejor smartband en relación con su gama de precios.

Las smartband no son más que pequeños dispositivos que permiten monitorizar algunas funciones específicas a través de ciertos sensores insertados en las muñequeras (y no sólo). Estas funciones, dirigidas principalmente a los deportistas o a los que están siempre en movimiento durante el día, permiten contar los pasos, las calorías consumidas, la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y muchos otros factores.

Los más modernos permiten, a través del emparejamiento con tu smartphone en el que se instala una aplicación ad hoc, disponer de toda la información antes mencionada y de forma ordenada e inteligente. Como se puede adivinar, los smartband son dispositivos independientes, pero todavía necesitan un dispositivo que actúe como dispositivo principal sobre el cual “descargar” la información adquirida durante su uso.

Esta elección se debe principalmente al hecho de que disponer de toda la información, o mejor dicho del resumen de la información, en un terminal más grande y potente con una pantalla definitivamente más generosa, proporciona al usuario una experiencia significativamente mejor. Así pues, en resumen, las bandas inteligentes son dispositivos portátiles cuyas funciones se centran principalmente en el aspecto físico, capaces de interactuar con nuestros smartphones para tener un control más preciso de la información recogida durante su uso.

A esto le sigue casi siempre la posibilidad de utilizarlas en el agua, tanto de forma ocasional como continua. Si antes el contacto con líquidos podía ser prohibitivo, deletéreo, cada vez más la mejor smartband (casi todas para ser precisos) ahora permite ser sumergida en el agua. Esta capacidad no sólo hace felices a los deportistas que tal vez buscan un fitness tracker para la piscina, sino que también recompensa la mera vida cotidiana; ducharse o darse un chapuzón en el mar se convierte en una rutina mágica.

Dicho esto, cada fabricante de smartbands hace que su producto sea resistente a diferentes profundidades que pueden variar desde un mínimo de 1 metro hasta un máximo de 50 metros, o resistente a las salpicaduras de agua (incluidas las duchas) y al sudor para ser llevado a la piscina. Pero, ¿cómo podemos saber si el modelo que queremos comprar ofrece esa o aquella resistencia? Como te encuentras en nuestra guía, no tendrás que esforzarte. Te lo diremos nosotros.

A menudo las mejores bandas inteligentes ofrecen la certificación IP67. ¿Pero qué significa este código? “IP” significa “International Protection Markin”, el primer número indica el nivel de protección contra la intrusión de sólidos y polvo, el segundo número indica el grado de protección contra la entrada de agua. Una certificación IP67 indica que el producto ofrece una protección completa contra la entrada de polvo y resistencia a la inmersión de hasta 1 metro de profundidad para un máximo de 30′ – una certificación IP64 indica en cambio que el producto puede ser llevado en la ducha, resiste el contacto con el sudor pero no debe ser sumergido en agua (nada de natación).

Para una explicación más detallada, consulta la página de Wikipedia sobre Protección Internacional. Dentro de la guía sobre la mejor smartband hemos dividido los productos siguiendo una lógica que inicialmente muestra los productos más baratos y gradualmente los más caros. Queremos señalar que cada uno de ellos es la mejor smartband en su gama de precios, por lo que el más barato no implica compromisos que afecten a su uso diario.