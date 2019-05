Mejor pulsera de actividad es una colección de guías de compras diseñada para aquellos que buscan una pulsera de actividad. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos diseñados específicamente para un objetivo. Ayudarte a elegir la mejor pulsera de actividad del mercado, que se adapte a tus necesidades específicas.

El universo de la pulsera de actividad, hasta la fecha, es realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario menos experimentado que por primera vez se enfrenta a una compra de este tipo. Hoy en día, de hecho, hay pulseras diseñadas y fabricadas para diferentes categorías de usuarios, con sus respectivos usos. Sobre esta base hemos decidido desarrollar una serie de guías de compras organizadas de acuerdo a sus necesidades y/o preferencias.

Para desarrollar estas guías, nuestra redacción ha examinado uno a uno las pulseras de actividad de las principales marcas, seleccionando las mejores y ubicándolas en sus categorías de pertenencia. Para ello, hemos recurrido exclusivamente a los mejores sitios de comercio electrónico disponibles en España- uno de todos, Amazon – dándote la oportunidad de tener siempre los mejores precios en los productos que verás aparecer en nuestros artículos. La relación calidad/precio es importante para nosotros, y pensamos que sin duda es lo mismo para todos los que leen esta página y que se enfrentan a una compra de estas proporciones. Cuando usted está a punto de hacer una compra de este tipo, nuestro consejo es que tengas siempre visión de futuro. Al gastar un poco más, a menudo podrás obtener un producto más duradero, o con alguna característica extra. En este sentido, garantizamos nuestro compromiso de ofrecerte los mejores precios disponibles en la red, con el objetivo de facilitarle tu compra y de disfrutar de la mejor relación calidad/precio de los productos seleccionados por nosotros.

Todos los artículos son constantemente monitoreados por nuestro equipo y actualizados mensualmente. Con el fin de ofrecerte una visión constantemente actualizada de la mejor pulsera de actividad del mercado. Es por eso que en nuestras guías nunca encontrarás productos obsoletos, sino que puedes estar seguro de que siempre tendrás disponibles los últimos productos, equipados con las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Ponemos mucho cuidado en garantizarte sólo lo mejor, para que puedas estar seguro de que comprar un producto que aparece en nuestras guías de compras no te decepcionará. Para más detalles sobre cómo producimos nuestras guías, sin embargo, te remitimos a la página sobre cómo trabajamos.

Última actualización de Mayo 2019.

Mejor pulsera de actividad: lo que necesitas conocer antes de la compra

Después del boom de ventas inicial de los relojes inteligentes, el mercado se ha ido desplazando gradualmente hacia otras soluciones, como las smartband. La razón, o razones, las vimos en nuestro enfoque en el smartwatch o smartband. Muy a menudo la diferencia entre los dos productos es muy pequeña. Un ejemplo es el último IFA 2017, donde tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos el nuevo Garmin Vivomove HR. Este, junto con todos los demás productos similares, constituye el gran caldero de los smartwatches híbridos.

El mercado tuvo que adaptarse a las necesidades de aquellos que no quieren un smartband o un smartwatch, sino más bien un termino medio. En estos casos, es realmente difícil elegir el mejor bsmartband o el mejor smartwatch; a menudo se encuentran diferencias muy pequeñas, a menudo caracterizadas por una gran brecha económica – es difícil encontrar relojes inteligentes de buena calidad a precios asequibles.

Muy a menudo se paga la etiqueta “smartwatch” teniendo en las manos un producto que no está actualizado – una cuestión bastante importante cuando se habla de Android Wear – y con los desarrolladores de terceros que no están lo suficientemente estimulados para invertir en la industria. En este caso es mejor elegir una smartband, sin duda un poco menos dotado en términos de capacidad “inteligente”, pero sin duda más adecuado para aquellos que buscan un producto completo para realizar un seguimiento de la actividad física.

Si quieres invertir un poco de tu tiempo en aclarar tus idea sobre cómo elegir la mejor pulsera de actividad, te recomendamos que leas estos artículos relacionados. Es un ejercicio que te recomendamos que hagas, incluso antes de pasar a la fase de compra. La razón es obvia: para elegir la mejor pulsera de actividad, primero hay que entender realmente para qué lo necesitas. Muy a menudo casi se llega a presionar el “botón de comprar” sin tener clara la enorme diferencia entre una smartband y un smartwatch.

Aunque, como hemos visto, smartband y smartwatch suelen ser muy similares como categoría de producto, la diferencia fundamental es el sistema operativo. Cuando no se trata de Android Wear -el más utilizado dentro del panorama de las mejores pulseras de actividad -, se trata de una solución patentada. La diferencia fundamental es que los relojes inteligentes, gracias a un sistema operativo más complejo, permiten hacer cosas que las smartband no pueden hacer.

Para profundizar el tema

¿Cuál es la mejor pulsera de actividad para elegir? Los factores para considerar

La primera variable que influye en la elección de si comprar o no la mejor pulsera de actividad es definitivamente el uso que se quiere hacer de ella. Cuando se trata de la mejor pulsera de actividad, es difícil encontrar un criterio común para la mayoría de la gente. Siendo dispositivos extremadamente personales que, idealmente, necesitarán ser usados la mayor parte del tiempo, características como el sensor de frecuencia cardíaca, GPS y más, pueden hacer la diferencia entre el mejor brazalete de fitness para Fulano y Mengano.

Por lo tanto, es bueno considerar con calma y cuidado el tipo de smartband que vas a comprar. Si sólo vas a utilizar el producto durante un breve período de tiempo al día, tal vez los fines de semana para una carrera por el parque o durante un paseo por las montañas, o si piensas usarla con más frecuencia: es esencial que siempre tengas en mente el mejor brazalete de fitness para llevar en tu muñeca.

Aunque la mayoría de los smartband comparten más o menos el mismo tipo de componentes internos, la tecnología que gira alrededor de ellos varía enormemente, la mezcla de especificaciones que hace que un producto sea una mejor pulsera de actividad que otra. Hay dispositivos diseñados más para deportistas, para aquellos que quieren un entrenador virtual durante el entrenamiento en el gimnasio o para controlar la calidad del sueño.

Desde este punto de vista, hemos elegido entre los que necesitan una mejor pulsera de fitness para el gimnasio y los que, por el contrario, buscan un producto para mantenerse en forma. Aunque parece una diferencia mínima, descubrimos que algunas bandas inteligentes integran tecnologías diseñadas para diferentes disciplina. Un ejemplo podría ser el TomTom Touch, que permite controlar la composición corporal almacenando datos sobre la variación entre la masa grasa y la masa muscular.

O las bandas inteligentes con sensor HR para la frecuencia cardíaca, las que comúnmente se desarrollan para el deportista ocasional, es decir, el usuario que no busca una mejor pulsera de fitness en particular. No subestimes las bandas inteligentes diseñadas para el seguimiento del sueño, concebido tanto como una siesta por la tarde como un descanso real. La mejor pulsera de actividad tiene que seguir el ciclo correcto de sueño/vigilia, que condiciona nuestra actividad diaria, en el trabajo y no. Comprar un producto diseñado para rastrear la calidad del sueño podría darte una información valiosa para mejorar las actividades que se realizan durante el día.

Algunas empresas como Fitbit, que desde hace años se dedican al desarrollo de la mejor pulsera de actividad, entrelazan hábilmente los datos de los entrenamientos diarios con las horas de sueño. A través de la aplicación móvil, fundamental en cualquier smartband y capaz de cambiar mucho la experiencia con el propio producto, el usuario tendrá la oportunidad de controlar el tipo de sueño en relación a la actividad física. Un ejemplo: los consejos que ofrece la aplicación móvil Fitbit tras una serie de entrenamientos. Mediante el seguimiento de los entrenamientos y el sueño, la aplicación es capaz de detectar automáticamente las sesiones de sueño profundo y reparador que siguen a un programa de actividad física en particular.

Esto te animará a hacer más actividad física durante el día para que puedas dormir más satisfactoriamente – lo que cualquier pulsera de fitness debería hacer. También hay diferencias importantes con respecto al pulsómetro. Como sabes, el sensor HR para la frecuencia cardíaca es uno de los elementos más clásicos dentro de una smartband. Se ha vuelto tan indispensable que incluso se puede insertar en los smartwatches híbridos. A pesar de ello, algunas empresas lo implementan de forma diferente, al igual que la tecnología que lo respalda. En nuestra guía dedicada a la mejor pulsera de actividad con sensores HR, sólo consideramos los productos que tienen una implementación impecable. Esta calidad se controla desde muchos puntos de vista: obviamente partimos de la implementación desde el punto de vista del diseño y de la ergonomía.

Los mejores modelos

Una vez que entiendas todas las características que distinguen una pulsera de actividad de las demás, así como las diferencias entre fitness tracker y un smartwatch, podemos desplazarnos a través de los siguientes elementos para descubrir los diferentes tipos de guías para comprar un brazalete de fitness cuyo objetivo es satisfacer una necesidad específica: encontrar mejor pulsera de actividad para ti.

Si, al final de esta serie de guías de compras, estás convencido de que en lugar de un smartband prefieres un smartwatch, no te preocupes. Puede consultar nuestra serie dedicada íntegramente a los smartwatches.