Pulsera control sueño: los mejores productos para verificar la calidad de tu sueño

Misfit Ray

Empezamos la guía “mejor pulsera control sueño” hablando de un producto Misfit. Como hemos dicho varias veces en nuestra reseña del Misfit Ray, la smartband Misfit tiene algunas cualidades que la convierten en una de las opciones más sensatas con respecto a la compra de una pulsera control sueño. Gracias a su aspecto casi aséptico y a su cuerpo de aluminio con un pequeño LED de estado, Misfit Ray permite seguir la pista de la calidad del sueño gracias a los sensores integrados en él.

Como suele ocurrir, toda la información capturada por la banda inteligente es procesada por la aplicación móvil. Es posible controlar con precisión las fases del sueño, que también se dividen correctamente entre sueño ligero y sueño profundo. Misfit Ray también se recomienda como la mejor pulsera control sueño para una excelente sensibilidad con respecto a la identificación de las fases del sueño.

Entre ellas, destaca la posibilidad de activar el seguimiento incluso en las pequeñas pausas de la tarde, durante las eventuales breves siestas. Esto no es poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta que no todas las bandas inteligentes o relojes inteligentes son capaces de detectar este descanso en particular, que a menudo no supera la media hora.