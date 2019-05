Pulsera actividad natación: las mejores soluciones para la piscina

Moov Now

Abrimos nuestra selección personal de la mejor pulsera actividad natación con la Moov Now, un producto extremadamente especial. No se habla mucho de Moov Now, no hay publicidad en la televisión, la radio o la web, a pesar de que es una banda inteligente muy buena. En comparación con (casi) todos los demás dispositivos que encontraremos en esta guía, Moov Now se centra en un aspecto estético extremadamente esencial, hasta el punto de que ni siquiera parece una banda inteligente.

Esto se debe a que no hay pantalla, por lo que no puedes comprobar visualmente tus estadísticas de entrenamiento a menos que tengas tu smartphone en la mano. Esto no es un límite en el sentido estricto de la palabra: si eres un atleta que prefiere una pulsera actividad natación con pantalla, entonces te recomiendo que sigas tu búsqueda, de lo contrario sigue leyendo.

Moov Now se sujeta a la muñeca como una banda inteligente normal y es capaz de rastrear una gran cantidad de datos sobre el entrenamiento en la piscina. De hecho, todo lo que se hace en el agua (el tipo de golpe, su velocidad, la distancia recorrida, la resistencia y mucho más) se envía directamente en la aplicación del smartphone. Pero lo que hace única la Moov Now es el enfoque ofrecido al usuario. En lugar de presentar una aplicación que puede recoger y mostrar los datos recogidos en la piscina, el sistema está diseñado para ofrecer información, consejos, ideas para mejorar tu formación – en resumen, como si tuvieras un pequeño entrenador a mano.